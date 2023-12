Valori della sessualità e affettività: il percorso Up2Me a Thiene

Thiene (VI), Up2Me (Dipende da Me): al via il percorso per adolescenti sul valore della sessualità e affettività

Promosso e realizzato dall’Associazione Sintonia assieme all’Associazione “Azione per Famiglie Nuove Veneto” con il patrocinio del Comune di Thiene, il percorso Up2Me (Dipende da Me) è rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni ed è finalizzato alla scoperta del valore della sessualità e dell’affettività.

Dichiara Anna Maria Savio, Assessora alle Politiche Sociali:

«Il Comune di Thiene collabora da tempo con l’Associazione Sintonia sui temi legati ai rapporti di coppia e intergenerazionali. Con il percorso Up2Me (Dipende da Me) si interviene ora con una proposta di estrema delicatezza e importanza che permette a ragazzi e famiglie di avere un affiancamento competente. Si tratta di un’opportunità preziosa offerta al territorio che mi auguro venga colta appieno. Ringrazio Sintonia e Associazione Azione per Famiglie Nuove Veneto per la sensibilità con cui mettono a disposizione di giovani e coppie strumenti significativi per la propria crescita umana e affettiva».

Programma

L’incontro di avvio, dei 6 previsti dal mese di gennaio al mese di giugno, si terrà domenica 14 gennaio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella sede del Consultorio familiare Sintonia in via San Francesco, civico 4, a Thiene.

Il progetto sviluppa un programma di formazione integrale della persona, dove ogni singolo ragazzo farà un percorso di conoscenza con se stesso, con i tutors, coadiuvati da esperti e professionisti, e il gruppo di coetanei.

Il focus è di facilitare la maturazione e la consapevolezza del proprio progetto di vita e di accompagnare le ragazze e i ragazzi nel tempo del passaggio.

Le tematiche trattate saranno:

Io sono. Conosco le mie emozioni. Uomo-Donna. Il corpo che cambia. Voglia di crescere. Il gruppo. Sessualità e fertilità. La vita, una meraviglia. La forza dell’illusione nei media. Amicizie in rete. Il mio progetto di vita.

In contemporanea, i genitori che lo desiderano potranno incontrarsi in piccoli gruppi per affrontare alcune tematiche educative: Autorità e autorevolezza. Educare in tempo di crisi. Comunicare bene. Formare figli forti. Adolescenza. Come parlare con i figli di sessualità, orientamento sessuale, new-media. Dipendenze. Stili di vita giovanili.

È prevista anche attività di animazione per ragazzi e ragazze della fascia di età dai 9 agli 11 anni. Figli e genitori vivranno questa esperienza accompagnati da coppie di tutors adeguatamente formate.

Per le adesioni e per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio o chiamare il cellulare del Consultorio familiare Sintonia al n. 3495046261 oppure inviare una mail all’indirizzo: sintonia.th@gmail.com

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa