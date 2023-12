Migross Asiago: il 2023 si chiude con una sconfitta all’Hala Tivoli

L’ultima partita del 2023 si gioca all’Hala Tivoli di Lubiana tra l’Olimpija padrona di casa e la Migross Supermercati Asiago Hockey. Il match si conclude con la vittoria per 4-2 dei draghi biancoverdi, dopo che gli Stellati tra primo e secondo tempo sono andati in vantaggio due volte.

Barrasso deve rinunciare a Michele Marchetti, che sconta la seconda giornata di squalifica, e a Phil Beaulieu, infortunatosi nel match contro il Bolzano.

Il primo periodo

Partita che si apre con un goal Giallorosso dopo appena 75 minuti di gioco, Gazzola entra nel terzo d’attacco e di polso batte Horak, sembrato non prontissimo. Un minuto e mezzo più tardi Gooch da buona posizione tira centralmente, non creando problemi a Fazio. Al 6′ è ancora l’Olimpija a risultare pericolosa con un tiro al volo di Mehle neutralizzato da Fazio. A metà frazione sull’altro lato del campo è Gennaro a provarci con un tiro al volo davanti alla porta senza riuscire a trovare il pertugio giusto. All’11’ i padroni di casa pareggiano con Makhovec, che sfrutta un rebound dopo un intervento di Fazio su Simsic. La partita corre veloce sino al 18′ quando Oksanen tira una bordata al volo che termina di poco fuori. Pochi istanti dopo sull’altro lato del campo l’Olimpija colpisce due volte i pali di Fazio, prima con Magovac e poi con Zajc.

Nel secondo periodo

l’Asiago ha una buona occasione dopo tre minuti con una deviazione di Zampieri davanti porta su un tiro di Stefano Marchetti, ma Horak pinza e salva i suoi. I Giallorossi tornano in vantaggio al 5:43, dopo aver ucciso senza grossi problemi una penalità fischiata a Ierullo, con una buona azione della seconda linea, dopo un ingaggio in zona offensiva il disco arriva a McShane che riesce a bucare il goalie di casa e a far tornare in vantaggio gli Stellati. Al 7′ Fazio salva i suoi con un due grandi interventi, ma nulla può due minuti più tardi sulla conclusione di Predan, che si appropria di un rimbalzo e spedisce il disco all’incrocio.

Al 10′ grande occasione per Stevan, che non sfrutta un rimbalzo lasciato da Horak dopo un tiro di Oksanen. I padroni di casa, invece, sono più cinici e al 13′ segnano con Mehle, che risolve una mischia davanti porta mettendo il disco in rete. La reazione dei Giallorossi arriva subito, ma Gazzola, Ierullo e Misley falliscono l’appuntamento con il goal, tutti e tre nel giro di pochi istanti. Sul ribaltamento di fronte gli ospiti affondano nuovamente il colpo con Gooch, in una situazione simile a quella che ha portato al goal di Mehle. L’Olimpija ha un’ultima occasione a due minuti dal termine con Leskinen, che viene murato da Fazio.

Ad inizio terzo tempo

i Leoni devono difendersi in tre per una penalità fischiata sul finire del secondo periodo a Zampieri e una all’inizio del terzo a Casetti. La difesa Stellata regge bene l’urto dell’Olimpija e passa indenne entrambe le penalità. Al 5′ è l’Asiago a poter giocare con l’uomo in più, andando vicino al goal con Gennaro e poi Oksanen sul rebound. Sempre in powerplay l’Asiago realizza una rete con Stevan, che però non viene convalidata immediatamente dal capo arbitro perché il tocco dell’attaccante Stellato è avvenuto con il bastone alto. Al 7′ altro powerplay dell’Asiago che non riesce ad essere incisivo.

A metà frazione è bravo Fazio a salvare un one-timer di Makhovec su passaggio di Simsic. Al 14′ i Giallorossi possono giocare per la terza volta con l’uomo in più e confezionano una buona occasione con Gennaro, il cui tiro sbatte prima su Horak e poi sul palo. A due minuti e mezzo dal termine Zampieri viene penalizzato per una trattenuta col bastone chiudendo di fatto la partita.

La Migross Supermercati Asiago Hockey perde così uno degli scontri diretti per la zona pre-playoff, finendo a -10 punti dai posti che danno accesso alla post season, ma altri punti importanti saranno in palio lunedì 1 gennaio contro i Vorarlberg Pioneers, che faranno visita all’Odegar nella prima partita del 2024.

Formazione Olimpija:

Horak (Kolin), Ronkainen, Mahkovec, Bericic, Simsic, Pance, Cosic, Predan, Hebar, Sodja, Leskinen, Vodlan, Sturm, Stojan, Mehle, Gooch, Dodero, Zajc, Magovac, Bicevskis.

Coach: Karhula.

Formazione Migross Asiago:

Fazio (De Filippo dal 40′), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Porco, Misley, Ierullo, Stevan, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Kainberger, Trilar. Linesmen: Bedynek, Miklic.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 01:15 0:1 EQ ASH Gazzola R. (24) Rapuzzi W. (25) Gennaro M. (21) 1 11:28 1:1 EQ HKO Mahkovec M. (8) Simsic N. (12) Cosic J. (14) 2 25:43 1:2 EQ ASH McShane A. (91) Misley B. (9) Finoro G. (92) 2 28:16 2:2 EQ HKO Predan A. (19) Pance Z. (13) Sodja J. (23) 2 33:23 3:2 GWG EQ HKO Mehle Z. (71) Sturm J. (42) 2 35:48 4:2 EQ HKO Gooch T. (77) Zajc M. (88)

Fonte (www.asiagohockey.it) – Migross Asiago – Foto di Aleš Fevžer/HKO