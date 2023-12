Diocesi: un passaggio d’anno tra gratitudine, solidarietà e pace

Diocesi di Vicenza: un passaggio d’anno tra gratitudine, gesti di solidarietà e cammino di pace.

Il vescovo Giuliano incoraggia la partecipazione ai diversi appuntamenti

“‘Tutto è grazia’ direbbe San Paolo. Anche in un anno nel quale è scoppiata una nuova guerra in Medio Oriente? Anche se continuiamo ad assistere a nuovi atti di violenza nei confronti delle donne? Nei giorni finali dell’anno civile molti sono i bilanci che ci vengono offerti. È più facile narrare ciò che non è andato che riconoscere il bene ricevuto. Come può essere interpretato questo tempo? Quali appelli ci rivolge? I cristiani si riuniscono nell’ultimo giorno dell’anno per rivolgere la lode a Dio (il ‘Te Deum) convinti che sia Lui a condurre la storia dell’umanità”. Con queste parole il vescovo Giuliano spiega l’importanza della preghiera che presiederà il 31 dicembre alle 17.30 in Cattedrale proprio in occasione della conclusione dell’anno civile 2023.

Il vescovo Giuliano prosegue

“Il passaggio dall’anno che si sta concludendo all’inizio del 2024 sarà caratterizzato dalla solidarietà e dalla vicinanza alle tante situazioni di fragilità. Situazioni che vivono nel nostro territorio diocesano, ma senza dimenticare la dimensione mondiale. Trovo particolarmente importante che da ormai 17 anni molti giovani vicentini possano partecipare all’iniziativa ‘Quelli dell’ultimo’ scegliendo di condividere una delle feste di questo periodo dell’anno con persone che forse hanno pochi motivi per festeggiare. Allo stesso modo è fondamentale non dare per scontato il dono della pace rinnovando la nostra attenzione alle diverse guerre presenti nel mondo partecipando al Cammino di pace del primo gennaio”.

Il vescovo Brugnotto incoraggia la partecipazione alle due tradizionali iniziative per concludere l’anno.

Ma anche iniziare quello nuovo che ormai da molte edizioni coinvolgono diversi giovani e meno giovani.

“Quelli dell’ultimo” è stato definito un ultimo dell’anno alternativo, ma vuol essere soprattutto una scelta per chi partecipa caratterizzata dal servizio e dalla condivisione. I giovani che si iscrivono andranno a condividere un pomeriggio di festa. E, se possibile, la cena in contesti che ospitano persone fragili, come case di riposo e case famiglia. Porteranno la spensieratezza e la gioia che li caratterizza ritrovandosi nella parrocchia di san Giuseppe al Mercato Nuovo a Vicenza nel pomeriggio del 31 dicembre. Si sposteranno quindi a piccoli gruppi nei luoghi che hanno aderito all’iniziativa e si ritroveranno quindi nella parrocchia di partenza per concludere la festa tutti insieme.

Un’iniziativa importante anche per i giovani

“L’iniziativa è importante perché permette di far entrare alcuni giovani, nel rispetto degli ospiti presenti, in realtà che potrebbero non avvicinare mai per un vero servizio, ma almeno hanno la possibilità di rendersi conto della solitudine che avvolge molte persone e che è ancor più forte in questo periodo dell’anno. È anche un modo per far capire a chi partecipa che il servizio è uno stile coinvolgente tutti gli ambiti di vita, anche la festa condivisa”, ha spiegato don Matteo Zorzanello, Delegato diocesano per il Servizio di Pastorale Giovanile e Direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro.

“La realizzazione di questo progetto coinvolge anche Caritas Vicentina e molte altre realtà che permettono di portare un po’ della gioia di questi giovani nelle situazioni di marginalità: ciò che davvero conta è dedicare un po’ del proprio tempo per condividere e stare con altre persone”, ha continuato don Zorzanello, “il Vescovo ha ricordato nel messaggio per Natale che oltre 200 persone a Vicenza vivono in strada, perciò non dobbiamo dimenticare che è possibile sempre creare solidarietà, a più livelli, per costruire davvero una società più giusta e attenta alle diverse necessità. Un’attenzione che si allarga al mondo intero con il cammino di pace del primo gennaio”, ha concluso.

L’inizio del 15° cammino di pace intitolato “Tutti dicono…pace, pace, pace, ma pace non c’è”, citando il profeta Geremia (Ger 6,14), sarà alle 14.45 alla Chiesa di Santa Caterina a Vicenza e si concluderà in Cattedrale alle 16.30.

Verrà ripreso anche il tema scelto da Papa Francesco per il Messaggio per la prossima Giornata Mondiale della pace, 1 gennaio 2024. Tema che è particolarmente attuale “Intelligenza artificiale e Pace”. Saranno quindi ricordati i diversi conflitti in corso senza dimenticare alcun popolo coinvolto. Molte guerre infatti non trovano posto sui palinsesti dei media e rischiano di non esistere per il solo fatto che non se ne ricevono notizie. Il cammino di pace vuole riaccendere le luci dei riflettori anche sui popoli devastati dalle battaglie e che potrebbero essere dimenticati.

I disegni di alcuni bambini, con le domande che la guerra pone, aiuteranno tutti a riflettere.

Mons. Brugnotto presiederà quindi l’Eucarestia nella solennità della Divina Maternità di Maria alle 18.00 nella Basilica di Monte Berico.

“Durante la celebrazione verrà cantato il ‘Veni Creator’, l’inno liturgico nel quale si invoca l’aiuto dello Spirito Santo, nei momenti più importanti della vita ecclesiale. Sarà un’occasione per chiedere a Dio, all’inizio del nuovo anno, luce, sapienza e intelligenza nell’affrontare con speranza ciò che ci attende. “Saliamo a Monte Berico per porre sotto la protezione di Maria tutte le persone. Oltre alle comunità e i territori della Diocesi di Vicenza”, ha commentato il Vescovo.

Sia la celebrazione del Te Deum del 31 dicembre alle 17.30 in Cattedrale che la Messa dalla Basilica di Monte Berico dell’1 gennaio alle 18.00 verranno trasmesse in diretta da Radio Oreb.

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa