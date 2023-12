Successo per la prima edizione del torneo natalizio per le categorie under 13, 14 e 16 femminile organizzato da US Torri e Vicenza Volley – Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank, buona la prima

Dopo tre giorni di schiacciate si è conclusa la prima edizione della Volley Christmas Cup – Trofeo Volksbank, il torneo natalizio di pallavolo giovanile femminile organizzato da US Torri e Vicenza Volley.

In quindici palestre di sei comuni ben 42 formazioni si sono affrontate per tre giorni, dal 27 al 29 dicembre, nelle categorie Under 13, 14 e 16. A salire sul gradino più alto del podio dopo le finali disputate al palazzetto dello Sport di Vicenza sono state, rispettivamente, My.Ko Imoco Volley San Donà (2-0 al Torri), Sosus Susegana (2-1 al San Giorgio Luraghese) e Valsabbina Millenium Brescia (2-0 al Volley Belladelli).

Dario Tagliabue

“Siamo molto soddisfatti – il commento di Dario Tagliabue, direttore sportivo dell’US Torri – sia a livello di organizzazione che di gioco raggiunto. Sono state giornate impegnative da coordinare, con quattro hotel completamente pieni e 800 pasti serviti ogni giorno, ma ripagate da una cornice di prestigio come il palazzetto dello sport di via Goldoni con oltre 1500 posti occupati sugli spalti durante le finali. La collaborazione con Vicenza Volley è iniziata nel migliore dei modi e siamo pronti a far diventare la Volley Christmas Cup un appuntamento fisso delle festività, sicuri che il già buon livello di questo esordio salirà ulteriormente nei prossimi anni. Concludo ringraziando la Federazione, gli arbitri e tutti i volontari, senza i quali nulla sarebbe stato possibile”.

Andrea Ostuzzi

“È stata una tre giorni meravigliosa – fa eco Andrea Ostuzzi, presidente di Vicenza Volley – dove c’è stato spazio per sport, divertimento, socializzazione e voglia di stare insieme. Vedere il nostro palazzetto così pieno durante ogni giornata di gare è stato davvero emozionante e ci stimola a far sempre meglio in futuro. Questo torneo non solo verrà confermato ma lavoreremo per renderlo ancora più ampio e qualificato, spinti dalla gratificazione di aver visto tanta soddisfazione su tutti i fronti in questa edizione”.

Risultati

Under 13 femminile:

1° My.Ko Imoco V. San Donà

2° U.S. Torri

3° Omegna Pallavolo

4° Sambo Volley

5° Young Imoco V. San Donà

6° US Bormiese

7° U.S. Torri Young

8° U.S. Castello

9° Vicenza Volley San Paolo

10° Green Imoco V. San Donà

11° FVC Volley Academy

12° Arbizzano Volley

Premi Individuali

MVP – Miglior Giocatrice Anna Mia Pegorin – My.Ko Imoco V. San Donà

Miglior Attaccante Gioia Fortuna – US Torri

Miglior Palleggiatore Cecilia Bernardi – Omegna Pallavolo

Under 14 femminile:

1° Sosus

2° San Giorgio Luraghese

3° Volley Belladelli

4° Valsabbina Millenium

5° Agostini Volley Annia

6° Kioene Woman Padova

7° Rom Plastica Clodia

8° GPS Volley Group

9° Pallavolo Arzignano

10° Arbizzano Volley

11° FVG Volley Academy

12° Diavoli Rosa

Premi Individuali

MVP – Miglior Giocatrice Sara Ros – Sosus

Miglior Attaccante Sara Rusconi – San Giorgio Luraghese

Miglior Palleggiatore Noemi Olivari – Valsabbina Millenium

Miglior Libero Camilla Colognesi – Volley Belladelli

Under 16 femminile:

1° Valsabbina Millenium

2° Volley Belladelli

3° Diavoli Rosa

4° Vicenza Volley

5° Spacer Volley

6° Gorla

7° Agostini V.Annia

8° Pallavolo Valle Belbo

9° Paladonbosco Genova Acquario

10° Igevo

11° Sambo Volley

12° Futura Volley

13° Omegna Pallavolo

14° Capolona Subbiano

15° Arbizzano Volley

16° Pallavolo Arzignano

17° Pallavolo Soliera

18° Paladonbosco Genova Toro

Premi Individuali

MVP – Miglior Giocatrice Giorgia Galvani – Valsabbina Millenium

Miglior Attaccante Viola Durand – Diavoli Rosa

Miglior Palleggiatore Evelyn Cordioli – Volley Belladelli

Miglior Libero Sofia Ragazzi – Valsabbina Millenium.

