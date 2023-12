Passo della Lora: scivola sul ghiaccio e sbatte la testa

Attorno alle 13 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato per un escursionista, che pur indossando le catenelle, era scivolato sul sentiero ghiacciato del Passo della Lora, non distante dal Rifugio Battisti.

Il 52enne di Arzignano (VI),

che aveva riportato un sospetto trauma cranico e alla spalla, è stato raggiunto dall’equipe medica dell’elicottero di Padova. Sbarcata con il verricello una cinquantina di metri più in basso. Mentre saliva una squadra di 5 soccorritori in supporto alle operazioni.

Passo della Lora – Il recupero è poi stato ultimato dall’eliambulanza di Verona emergenza. Eliambulanza che ha prima verricellato il tecnico di elisoccorso. Successivamente il medico, con i ramponi, per muoversi sulle lastre di ghiaccio.

Issato a bordo sempre con il verricello, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vicenza.

Recoaro Terme (VI), 30 – 12 – 23

Il Soccorso alpino e speleologico oggi

Oggi il Soccorso alpino e speleologico del Veneto conta tre Delegazioni, II Dolomiti Bellunesi, XI Prealpi Venete, VI Speleologica. Facenti parte circa 700 volontari, con il compito di prevenire gli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche ‘per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti e per il recupero dei caduti’.

Nelle tre basi di elisoccorso di

Pieve di Cadore,

Treviso

Verona,

quotidianamente è presente un tecnico del Soccorso alpino che affianca l’equipaggio in caso di intervento in montagna o luoghi impervi.

A Pieve di Cadore, inoltre, nella stagione invernale le unità cinofile si alternano ogni giorno in base per garantire l’immediato loro utilizzo in caso di valanga. Mentre d’estate e nei periodi di massima affluenza in montagna altro personale del Soccorso alpino predispone e coordina dalla centrale del Suem le operazioni delle Stazioni sul territorio.

