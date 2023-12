Gioco, tecnologia e tendenze: così si è trasformato il calcioscommesse

La tecnologia ha cambiato quasi ogni aspetto della nostra vita e, tra di essi, anche il modo con cui ci rapportiamo alle scommesse sul calcio. Proviamo dunque a riassumere quale sia stata l’evoluzione del calcioscommesse dal Totocalcio ai giorni nostri, e che sorprese ci potrebbe riservare il futuro.

Si parte dal Totocalcio

Chi ha qualche anno in più sulle spalle ricorderà come il primo strumento di massa per scommettere sulle gare calcistiche sia stato il Totocalcio, con il noto obiettivo di poter fare 13 (il punteggio massimo conseguibile) e ottenere la conseguente vincita.

Nato a metà degli anni ’40, il Totocalcio impiegò davvero pochissimo tempo per diffondersi in tutto il Paese, divenendo un punto di riferimento nell’intrattenimento sportivo, domenica dopo domenica.

Nel corso degli anni, però, il Totocalcio finì con il perdere buona parte dei suoi storici giocatori, surclassato da altre forme di gioco come le scommesse online. A poco è servito cambiarne la formula più volte, tanto che oggi a giocare la schedina sono pochi indissolubili cultori del passato.

L’avvento delle scommesse online

La prima grande rivoluzione tecnologica è poi avvenuta con l’avvento delle scommesse online. La possibilità di scommettere da casa attraverso siti web autorizzati, unitamente alle maggiori opportunità di personalizzare la propria schedina secondo il sistema dei risultati esatti, con l’over/under o con i marcatori, sono stati elementi evidentemente sufficienti per permettere a numerosi scommettitori di avvicinarsi al mondo del betting.

A breve distanza dall’avvento delle scommesse online, arrivarono poi le scommesse live: il fenomeno del betting dal vivo, che consente agli scommettitori di prendere posizione sui match proprio mentre sono in corso di svolgimento, ha rappresentato per il mercato delle scommesse un’evoluzione tecnologica di rilievo, che ha caratterizzato in misura crescente il settore.

Da quel momento in poi, i principali siti di betting hanno cercato di conquistare i favori di un maggior numero di clienti attraverso offerte dedicate e tante ulteriori opportunità per personalizzare i propri pronostici, permettendo a chi volesse, di scommettere sui calci d’angolo, su quanti gol segneranno le squadre, chi marcherà il primo gol, quanti rigori verranno assegnati e molto altro ancora.

Cosa aspettarci dal futuro

Con così tante possibili linee evolutive, non è facile comprendere che cosa potrebbe riservarci il futuro. Tuttavia, secondo una recente ricerca dell’Istituto Piepoli, uno dei cambiamenti tecnologici più importanti sarà l’uso della blockchain, con le piattaforme decentralizzate che entreranno a far parte del betting in maniera preponderante.

Un’altra linea guida sarà costituita dagli eSports e dagli sport virtuali: si tratta di due ambiti su cui le generazioni più giovani hanno già fatto scuola e che dovrebbero poter vedere un maggiore accoglimento nei prossimi anni, quando potrebbero essere inclusi tra le discipline olimpiche. Dunque, le scommesse sugli sport elettronici e su quelli virtuali dovrebbero diventare una delle locomotive trainanti il betting, con ciò che ne consegue sotto il profilo dell’organizzazione degli eventi e dei volumi di giocata.

Un grosso cambiamento – ma più a medio termine – potrebbe poi riguardare il modo stesso con cui si gioca alle scommesse sportive. Il modello di business vede oggi come protagonista i bookmaker, che agiscono come mediatori per piazzare i propri pronostici. È invece possibile che in futuro a tale sistema possa essere affiancato anche un sistema di gioco diretto, con connessioni peer-to-peer con i soggetti interessati a giocare, disintermediando così le scommesse sportive.

Quanto si scommette in Italia

In questo scenario non dovrebbero esserci significativi cambiamenti quantitativi. Il business delle scommesse sportive è destinato a crescere, proseguendo così la sua serie storica. Ricordiamo come nel 2022 nel nostro Paese la raccolta complessiva per le scommesse sportive sia stata pari a 18,7 miliardi di euro, di cui 13,1 miliardi di euro sul calcio. Il trend suggerisce che il volume delle puntate nel betting tricolore dovrebbe crescere ancora, come suggeriscono alcune stime infrannuali del 2023.

Semmai, a cambiare dovrebbe essere il modo con cui vengono ripartite le puntate. Sia sufficiente ricordare che nel 2013 il calcio raccoglieva quasi l’85% di tutto il monte scommesse, mentre la percentuale è ora scesa a circa il 70%. Certo, stiamo pur sempre parlando di una maggioranza assoluta della raccolta che difficilmente diventerà minoranza nei prossimi anni, ma il fatto che la quota degli altri sport sia raddoppiata in un decennio suggerisce quanto il mondo del betting stia mutando.

Insomma, da queste brevi righe una cosa sembra essere certa: il fenomeno delle scommesse sportive in Italia continuerà a crescere e, come sempre, lo farà con un occhio molto attento alla corretta fruizione delle tecnologie.