Barbara Pellizzari di Dueville su Rai Due nel gioco a quiz “The Floor”

LA VICENTINA BARBARA PELLIZZARI PROTAGONISTA DEL NUOVO GAME SHOW DI RAI DUE

Grazie al concorso “Miss Mamma Italiana”, di cui è Patron Paolo Teti, la 54enne Barbara Pellizzari, vincitrice del titolo “Miss Mamma Italiana Gold 2021”, che con il marito Arturo Tretto ed i figli Nicole e Lorenzo, di 22 e 14 anni, vive a Dueville (Vicenza), dove svolge la professione di broker assicurativo.

Martedì 2 gennaio, sarà protagonista, su Rai Due, della trasmissione “The Floor”, gioco a quiz, che per la prima volta viene trasmesso in Italia, ideato dal creatore del “Grande Fratello” John de Mol.

Il gioco, che sarà condotta da Ciro Priello e da Fabio Balsamo ed andrà in onda per sei puntate, ha regole molto semplici: ci sono cento concorrenti ed un pavimento composto da cento caselle, ogni giocatore è specializzato in un argomento, Barbara Pellizzari, come materia di gioco, si cimenterà con i mestieri.

(il “pavimento” in inglese), sceglie un giocatore in maniera casuale, il quale sfida un altro concorrente ed uno dei due viene eliminato. Alle fine ne rimarrà solo uno! In totale 99 sfide ed in palio un premio da 100 mila euro.

Nel sostenere da casa Barbara Pellizzari per la vittoria finale di “The Floor”, proseguono con successo, in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, il primo ed unico concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, giunto alla sua 31° edizione e dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi. Una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza. E che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

