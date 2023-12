Aperilibro Bassanese: la rassegna riparte il 12 gennaio

Riparte il 12 gennaio la rassegna culturale Aperilibro Bassanese, la rassegna di incontri con l’autore ideata dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa.

“La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia.” Dario Fo, premio Nobel per la Letteratura

Giunta al primo lustro di programmazione con oltre 20 eventi l’anno e con una attenzione particolare al panorama letterario locale e veneto.

Giordano Dellai

La pianificazione bimestrale dell’Aperilibro 2024 debutta con un incontro storico su Ezzelino con il prof. Giordano Dellai, docente del liceo Brocchi di Bassano che presenta in anteprima in città il suo primo romanzo storico Il Tesoro di Ezzelino ambientato in un percorso geometrico sulle remote orme di Ezzelino che interessa varie località del pedemonte bassanese.

Fanni Guidolin

Il secondo appuntamento, l’ultima domenica di gennaio, vedrà sul palco dell’Aperilibro la dottoressa e docente universitaria Fanni Guidolin che presenterà la sua esperienza medica, infermieristica e di consulente sessuale per un uso felice del sesso, del piacere intimo ma anche di relazioni a distanza, di crisi di coppia e dipendenza tossica amorosa, maledettamente attuale da troppi anni.

Anna Maria Dal Pozzolo

Il mese di febbraio vede la spiritualità e la crescita interiore come punto di partenza e di speranza per il nuovo anno. Ospite domenica 4 febbraio la scrittrice Anna Maria Dal Pozzolo con il suo nuovo e atteso romanzo La ragazza che ricamava le stelle, un libro scritto con il cuore, nel quale troviamo le relazioni, le passioni, le idee, le avventure, i sogni e l’amore: in una parola la vita.

Francesco Jori

La settimana successiva ritorna la storia, quella del popolo veneto, un popolo unico dove “Religione, Famiglia, e la Terra” sono stati i capisaldi ispiratori dell’albero genealogico veneto. Ospite venerdì 9 febbraio lo scrittore e giornalista Francesco Jori che, moderato Paola Tantulli, direttore editoriale delle edizioni Biblioteca dell’Immagine, ci racconterà e presenterà il suo ultimo lavoro storico Veneti, ricettario della memoria.

Gianpaolo Giacobbo

L’ultimo appuntamento di febbraio vede protagonista la grappa e i distillati con Gianpaolo Giacobbo autore da sempre appassionato e competente sull’argomento. I suoi studi e il continuo aggiornamento l’hanno portato a pubblicare Il piacere della Grappa, edito nel 2024 da Slow Food, e sarà in libreria per ripercorrere, in anteprima nella sua città, il “sentiero della grappa”: dalle materie prime all’affinamento, dal tipo di alambicco usato ai segreti della distillazione.

Tutti gli appuntamenti dell’Aperilibro si svolgono nell’area culturale interna alla libreria La Bassanese, è consigliata la prenotazione dei posti a sedere, eseguibile anche con un clic dal sito www.labassanese.com. Al termine di ogni incontro segue l’aperitivo con l’ospite offerto dalla libreria.

Marco Bernardi – Libreria La Bassanese