Thiene: concerto di Capodanno con la Filarmonica Bassanese

A Teatro con il Concerto di Capodanno per festeggiare il nuovo anno – Thiene festeggia in musica l’arrivo del 2024 con l’apprezzato e prestigioso Concerto di Capodanno, affidato per quest’edizione all’Orchestra a Fiati Filarmonica Bassanese.

L’evento si terrà nella splendida cornice del Teatro Comunale venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 21.00 ed è promosso dal Comune di Thiene con la collaborazione dell’Associazione Età Serena.

Ludovica Sartore

Dichiara l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore: «Siamo orgogliosi di continuare la splendida tradizione del Concerto di Capodanno con le musiche e le arie più belle e amate dal pubblico. Sarà una serata emozionante che ha l’onore di inaugurare un nuovo anno di ricche e interessanti proposte culturali thienesi all’insegna dell’eccellenza. Ringrazio l’Associazione Età Serena che, come sempre, ci è vicina in questo appuntamento con il suo prezioso sostegno».

Il Concerto di Capodanno della Filarmonica Bassanese rappresenta un’occasione imperdibile di fusione tra tradizione e innovazione musicale. Guidati dalla bacchetta del maestro Davide Pauletto, l’Orchestra a Fiati offrirà un viaggio magico attraverso melodie memorabili, creando un’atmosfera di gioia e meraviglia.

Marta Bonato

La presenza della Voce Solista, interpretata con maestria da Marta Bonato, aggiunge un tocco distintivo alla serata, immergendo gli spettatori in un’esperienza musicale indimenticabile. La scelta del repertorio eclettico, che spazia dalle vivaci polke e valzer della famiglia Strauss alle suggestive composizioni di Morricone e alle grandi melodie dei Musical, dimostra la volontà di abbracciare il passato e il presente in una sinfonia armoniosa.

Il concerto diventa così una celebrazione della bellezza della stagione delle feste, una fusione di emozioni e sentimenti che rimarranno nei cuori del pubblico. L’arte e la passione dei musicisti si intrecciano in un’esperienza straordinaria che non solo intrattiene ma anche connette le persone attraverso la magia della musica.

In questo connubio di tradizione e innovazione, il “Concerto di Capodanno” si configura come un evento unico, capace di creare ricordi indelebili e celebrare la bellezza senza tempo della musica.

Il costo del biglietto unico è di euro 5,00. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Thiene, telefonando allo 0445-804.745 o scrivendo una mail all’indirizzo: cultura@comune.thiene.vi.it.

Fonte Città di Thiene – Ufficio Stampa