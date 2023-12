Museo Le Carceri Asiago: Giancarlo Stella “L’uomo e le opere”

Al Museo Le Carceri di Asiago la mostra “Giancarlo Stella – L’uomo e le opere”

E’ una mostra dell’artista asiaghese Giancarlo Stella l’appuntamento culturale “clou” delle vacanze natalizie ad Asiago, che resterà aperta sino a tutto il mese di gennaio al Museo Le Carceri. Alla rassegna, dal titolo “Giancarlo Stella – L’uomo e le opere”, aperta dal 23 dicembre, sono esposti tutti i migliori quadri realizzati dal pittore nel corso della sua lunga e fortunata carriera artistica, una ricca esposizione che andrà a sottolineare la personalità creativa e sensibile di un artista che ha fatto della propria vita un’opera d’arte tra emozioni cromatiche formali e informali, espressioni del nostro Novecento asiaghese.

Giancarlo Stella

è nato il 15 giugno 1942 a San Giovanni Bianco (Bergamo), località dove il padre Cristiano era stato trasferito come comandante del Corpo Forestale. Nell’estate 1945 è tornato ad Asiago con la mamma, Bruna Carli, dopo un tragico incidente stradale che ha strappato alla vita Cristiano a soli 35 anni. Da allora ha sempre abitato nel capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, dove risiede tuttora. Dove si divide tra il lavoro di imprenditore della moda (è titolare delle Boutiques Stella in corso IV Novembre) e quello di artista.

Dal punto di vista pittorico il suo talento è sbocciato da giovanissimo, con un aspetto ancora più straordinario, ossia il fatto che non ha avuto maestri, né all’inizio, né dopo. Un autodidatta a tutti gli effetti, sicuramente dotato da una bravura innata, che l’ha portato ad allestire la sua prima personale a soli 16 anni, per poi realizzare i migliori quadri da ventenne, a conferma di un talento artistico precoce, che con il tempo ha migliorato e affinato.

Dotato di un istinto notevole («Qualche quadro l’ho realizzato in pochi minuti», è una delle sue confidenze) ha ricevuto numerosi attestati in Italia e all’estero, soprattutto in Francia, Paese che gli aperto le porte dopo aver vinto il Premio Montecarlo 1966, dove ha conosciuto ed è stato immortalato in foto assieme al Principe Ranieri di Monaco e alla Principessa Grace Kelly.

Le sue opere,

esposte in innumerevoli esposizioni e mostre collettive, hanno portato alla conquista di riconoscimenti prestigiosi, oltre che alla partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, a cui si aggiungono recensioni sui principali quotidiani e riviste nazionali.

Le sue opere, esposte in maniera permanente in una galleria privata di Asiago, ora situata all’ultimo piano della palazzina che ospita le Boutiques Stella, sono state selezionate da importanti editori per le copertine di edizioni a grande tiratura di libri di narrativa.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

A cura di Giancarlo Stella e Lucia Spolverini, in collaborazione con la Galleria d’Arte Nino Sindoni di Asiago

ORARI DI APERTURA

Tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: 10-12 / 15-18

Dall’8 al 28 gennaio 2024: sabato e domenica 10-12 / 15-18

Ultimo ingresso: mezz’ora prima della chiusura

Previste aperture straordinarie in occasione di eventi

Visite guidate (previa prenotazione): euro 10 (incluso il biglietto di ingresso)

Ingresso: intero euro 5; ridotto euro 3 (Over 65 e studenti under 26). Gratuito bambini fino a 6 anni, portatori di handicap e accompagnatore, giornalisti iscritti all’albo

Informazioni e prenotazioni: tel. 0424.600255 – info@museolecarceri.it – www.asiago.to

