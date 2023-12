Libera Cantoria Pisani nella chiesa di San Vincenzo

“Eventi al Monte”: con la Libera Cantoria Pisani la sera di domenica 7 gennaio il primo concerto in programma per il 2024

La rassegna, alla sua prima edizione, è organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl

Sarà la Libera Cantoria Pisani a dare il benvenuto in musica al 2024 nell’ambito della stagione “Eventi al Monte”, organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl.

Domenica 7 gennaio alle 21, nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, la formazione guidata da Filippo Furlan proporrà infatti un programma che, sulle note di melodie antiche e composizioni contemporanee, spazierà dall’Italia alla Germania, spingendosi fino al Nord Europa.

Libera Cantoria Pisani

Ad aprire il concerto sarà l’“Ave Maria” di un anonimo compositore di fine Quattrocento dal manoscritto Grey di Capetown, in ricordo di Mons. Giulio Cattin, a dieci anni dalla scomparsa, già rettore di San Vincenzo e mentore della Cantoria, studioso ed editore di quel prezioso codice. Seguiranno “Es ist ein Ros’ entsprungen” di Hugo Distler (1908 – 1942), “Maria lassù” di Bepi De Marzi (1935), “In me gratia” di Orlando Dipiazza (1929 – 2013), “Tota pulchra” di Mansueto Viezzer (1925 – 2009) e, ancora, il “Credo” di Giancarlo Facchinetti (1936 – 2017), con la sua spiritualità di arcaica suggestione. Per una chiusura nel segno della tradizione, infine, una suite di canti natalizi di artisti vari.

Corale contemporanea

Reduce dal successo del concerto tenuto nei giorni scorsi nel salone della Basilica Palladiana, a corollario dell’evento espositivo “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino – Tre capolavori a Vicenza”, la Libera Cantoria Pisani predilige programmi orientati in particolare alla produzione corale contemporanea, ma è impegnata anche nella riscoperta di composizioni tanto preziose quanto desuete.

Speciale, inoltre, il suo rapporto di collaborazione artistica con la Fondazione Monte di Pietà e con la chiesa di San Vincenzo (anche come Schola Vincentiana nel repertorio liturgico): un’affinità che in venticinque anni ha permesso al pubblico di apprezzare oltre venti nuovi programmi di concerto e una decina di significative prime esecuzioni di compositori italiani e stranieri.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: info@eventialmonte.it.

