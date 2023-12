Il valore delle penne personalizzate: 8 vantaggi per il tuo business

Gadget, accessori, regali aziendali, strumenti di team building, ganci commerciali: le penne personalizzate possono giocare un ruolo davvero importante in una strategia aziendale. In uno strumento così semplice possono essere contenuti tanti significati, e soprattutto tanto marketing per la tua azienda.

Ecco quali sono gli 8 modi più vantaggiosi in cui usare le penne personalizzate!

La filosofia del “paccone”

La filosofia del “paccone” è un modo per sorprendere positivamente un potenziale cliente o un cliente che si è allontanato dall’azienda nel corso del tempo. A parlarne sono stati moltissimi esperti di marketing, da Marco Lutzu a Frank Merenda, importando la pratica da paesi in cui è più diffusa e facendola propria ognuno con le proprie sfumature.

La pratica è davvero semplice: confezionare un regalo con piccoli oggetti, un libro, un manuale, un invito ad un evento, ed inviarlo a chi vuoi che conosca la tua azienda. Questa strategia dà grandi risultati a tutte le aziende che decidono di investire su questo strumento per diversi motivi:

un regalo fisico accompagnato da una lettera scritta ha molte possibilità in più di essere realmente notato rispetto ad un volantino nella buca delle lettere o una mail impersonale

mediamente, una lettera fisica rimane sulla scrivania di chi la riceve sette giorni: significa almeno sette occasioni in cui essere notati

se il regalo scelto è di reale valore per chi lo riceve è estremamente possibile rimanere nella mente di quella persona come “quelli del regalo”: un vantaggio non da poco per un’azienda!

Omaggi gratuiti

Gli omaggi gratuiti funzionano sempre per attirare l’attenzione di un nuovo pubblico o per fidelizzare e consolidare il pubblico che già si targettizza con le proprie azioni commerciali o di marketing. Che sia ad una fiera o ad un evento, oppure un invio in omaggio dopo un acquisto, regalare qualcosa di realmente utile come una penna personalizzata, come quelle su questa pagina del sito gadget48.com, significa rimanere impressi nella mente di un potenziale acquirente in modo molto veloce e molto semplice, oltretutto con un costo relativamente contenuto rispetto al risultato.

Presentazioni, workshop ed eventi

Se la tua azienda organizza una presentazione, un workshop o un evento è possibile che lo faccia non solo per promuoversi, ma per vendere uno specifico prodotto o servizio a potenziali interessati.

Agevolare questo tipo di richiesta, per esempio lasciando sparse per la stanza moduli d’ordine già compilati e penne a disposizione dei partecipanti significa ottimizzare al massimo la presenza dei potenziali clienti in un solo spazio.

Inoltre, anche se la presentazione è di natura esclusivamente informativa, regalando qualcosa come una penna personalizzata, significa legare immediatamente l’esperienza vissuta al brand che l’ha organizzata.

Prendiamo come esempio questo evento organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza: un’esperienza di gamification in cui squadre di ragazzi si sono sfidati a simulare una gestione etica e sostenibile di un’azienda. Se già di per sé l’evento ha avuto grande risonanza, non solo mediatica ma nel bagaglio di esperienza dei partecipanti, pensa a quanto avrebbe potuto averne se alla fine della giornata tutti avessero potuto portare a casa un gadget della giornata.

Dotazione dei venditori

La penna è lo strumento del potere dei commerciali, nonostante oggi sia molto più semplice firmare un contratto via mail, su un tablet, o con un acquisto online. Se però hai ancora venditori che visitano clienti, organizzano appuntamenti e vanno ad incontrare nuovi interessati, dotarli di penne personalizzate con il logo della tua azienda creerà subito lo spirito di partecipazione, di team e di professionalità giusto. Al pari della carta intestata, la penna personalizzata continua a parlare della tua azienda anche quando il tuo venditore avrà concluso l’appuntamento.

In ufficio

In ufficio la cancelleria non è mai sufficiente, perché non sempre è possibile utilizzare solo mezzi digitali. Unire il team con uno strumento semplice come una penna permette di far sentire le persone parte di un gruppo più ampio, di un progetto più importante e di uno sforzo più collettivo: un fattore di motivazione non da poco, per i gruppi sul lavoro.

Team building e regali per i collaboratori

Lo stesso principio vale anche per i team building e per tutte le occasioni in cui i collaboratori possono ricevere un premio o un regalo. Con uno strumento sempre utile, economico, leggero e di cui sentiamo la mancanza quando non l’abbiamo sotto mano come una penna è possibile iniziare a costruire proprio questo clima di condivisione e partecipazione ad un gruppo più ampio.

Un brand che comunica a 360 gradi…

Uno dei principi base del marketing è che l’azienda non smette mai di comunicare, nemmeno quando non vorrebbe farlo: tutto ciò che fai dice qualcosa di te, in bene o in male. Quando fai un regalo ad un potenziale cliente o ad un cliente che hai già legato a te significa ritornargli in mente ogni volta che vede quel regalo, che lo utilizza, che ne percepisce il valore.

…e con minori investimenti!

Pensa a quanti investimenti stai facendo per riuscire a pervadere sempre di più la realtà quotidiana dei tuoi clienti: post sui social, Reel, storie, TikTok, mailing list e newsletter, recensioni, budget per sponsorizzate. Tutto serve a venire notato sempre più volte, a mandare sempre più notifiche, a essere il più possibile onnipresente nelle ricerche online dei tuoi clienti. E ora, pensa a quante volte verresti visto se sulla scrivania di quel cliente ci fosse una penna con il tuo nome e il tuo logo. Praticamente, ogni giorno, ad ogni ora, con un singolo investimento iniziale.