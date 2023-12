GDF Vicenza arresta pericoloso fuggitivo e sequestra la droga

GDF Vicenza: arrestato un pericoloso soggetto fuggito a precedenti controlli e sequestrato quasi mezzo chilo di droga. Altri tre soggetti denunciati.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l’impiego quotidiano di numerosi equipaggi operativi impiegati in tutta la provincia berica.

Le attività condotte dalla GDF Vicenza

In tale contesto, i militari del Gruppo Vicenza hanno condotto un’articolata attività di polizia giudiziaria nel settore del traffico di stupefacenti e sviluppatasi negli ultimi mesi. In particolare, nel corso dell’ottobre scorso, durante un controllo su strada, due pattuglie effettuavano un inseguimento dapprima in auto e, successivamente, appiedato in pieno centro cittadino nei confronti di un soggetto di origini nord-africane che, durante la fuga, lanciava, dal finestrino del proprio veicolo, un sacchetto, rivelatosi successivamente contenere 290 grammi circa di eroina. Il soggetto, scappato tra le vie della città di Vicenza, faceva perdere le proprie tracce, confondendosi tra i passanti.

Approfondimenti e attività investigativa

Gli approfondimenti successivamente effettuati e le risultanze info-investigative acquisite permettevano di appurare che il soggetto, dopo essere scappato all’estero, era rientrato in Italia e soggiornava nel comune di Dueville (VI), in stato di clandestinità.

I fondati ed evidenti elementi indiziari conducevano il Tribunale di Vicenza ad emettere, su richiesta della locale Procura della Repubblica che aveva coordinato le varie fasi investigative, apposita ordinanza di custodia cautelare in carcere per la cattura del soggetto fuggito. Pertanto, pattuglie del Gruppo Vicenza procedevano ad identificare l’appartamento ove egli alloggiava ed effettuava un intervento finalizzato all’esecuzione della misura cautelare personale.

Durante l’intervento, l’indagato, dopo aver cercato di darsi nuovamente alla fuga scappando da una finestra del bagno dell’appartamento, veniva intercettato a poca distanza dall’immobile e bloccato dai finanzieri che avevano circondato l’edificio.

La perquisizione

La successiva perquisizione domiciliare della GDF Vicenza permetteva di rinvenire oltre 180 grammi di hashish, circa 18 grammi di cocaina. Ma anche 2 grinder e € 4.500 in contanti, frutto dell’attività di spaccio perpetrata. A questi, si aggiunge il sequestro di quasi 300 grammi di eroina sequestrati nel corso del precedente intervento.

Peraltro, nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, è stato possibile appurare la presenza, all’interno dell’appartamento, di un ulteriore soggetto di origini nord-african. Persona in stato di clandestinità in quanto sprovvisto di qualsiasi documento di identità.

La pena

In ragione degli elementi raccolti, all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è, altresì, seguita la denuncia a piede libero di tre soggetti. In particolare, l’indagato è stato nuovamente deferito alla locale Procura della Repubblica per la violazione dell’articolo 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990 (Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti). Oltre all’articolo 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 10-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Ingresso e soggiorno irregolare illegale nel territorio dello Stato).

Contestualmente, la proprietaria dell’immobile è stata denunciata per violazione degli articoli 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 e 12 D.Lgs. 286/1998 (Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) mentre il secondo soggetto clandestino trovato è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello stato (art. 10-bis).

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza di Vicenza testimoniano il costante impegno assicurato dal Corpo nella incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada nonché delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza, e all’immigrazione clandestina, con la finalità di impedire la circolazione in territorio nazionale di soggetti sprovvisti dei previsti documenti d’identità.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.

Comunicato del 29 dicembre 2023

Fonte: Guardia di Finanza di Vicenza