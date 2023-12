Fronte scuola Ghirotti: approvata la pedonalizzazione dell’area

Fronte scuola Ghirotti, approvato il progetto esecutivo per la pedonalizzazione dell’area

Assessori Spiller e Selmo: «Con la riqualificazione e messa in sicurezza un nuovo spazio di socialità per il quartiere»

Il progetto

Prosegue l’iter per la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di via Lago di Levico di fronte alla scuola Ghirotti. Con l’approvazione nei giorni scorsi del progetto esecutivo, dal valore di 100 mila euro, si punta alla creazione di un nuovo spazio di convivialità e aggregazione sia per gli alunni sia per gli abitanti del quartiere di Laghetto. Si prevede di realizzare i lavori nell’estate dell’anno prossimo, durante il periodo di chiusura della scuola.

«Si tratta di un progetto di rigenerazione di uno spazio pubblico urbano – spiegano gli assessori Cristiano Spiller (lavori pubblici e mobilità) e Giovanni Selmo (istruzione ed edilizia scolastica) -, che prevede la definitiva pedonalizzazione del tratto di via Lago di Levico di fronte all’ingresso della scuola. Sono allo studio anche modifiche alla viabilità per rendere più sicuro l’accesso alla scuola e la mobilità del trasporto pubblico. Si interverrà inoltre con una nuova pavimentazione, con l’inserimento del verde e di arredi urbani. L’obiettivo è disporre di uno spazio per progetti didattici nuovi che portino la scuola fuori dalle aule e offrire al quartiere un luogo di ritrovo e socialità».

I dettagli

Nel dettaglio, l’intervento riguarderà l’area di circa 1200 metri quadrati fronte scuola, ad oggi totalmente asfaltata, assicurando comunque l’accesso a frontisti e alle persone con disabilità. Si partirà con la ripavimentazione con materiali drenanti e a basso impatto ambientale che contribuiranno a ridurre l’effetto isola di calore. Verranno inserite aiuole e aree verdi con alberi a pronto effetto. L’area verrà dotata anche di arredi urbani e di giochi dipinti. Si favoriranno l’accessibilità e l’inclusione con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inserimento di percorsi pedotattili per ipovedenti. Verranno inoltre ricavati due posti per la sosta per persone con disabilità e si rafforzerà la dotazione di stalli per biciclette.

Vista la vicinanza al centro commerciale del quartiere, con ampio parcheggio, e la generosità dello spazio a disposizione, l’area potrà essere utilizzata anche per eventi e attività socio-culturali e di intrattenimento organizzate della scuola o dalle associazioni e dai comitati locali.

Vicenza, 29 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa