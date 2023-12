Bassano: digitalizzazione archivio fotografico di Cesare Gerolimetto

Accordo Comune – Rotary Club Bassano del Grappa: via alla digitalizzazione e catalogazione dell’archivio fotografico di Cesare Gerolimetto

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera a una convenzione con il Rotary Club Bassano del Grappa per la digitalizzazione e la catalogazione informatizzata dell’archivio fotografico di Cesare Gerolimetto, che di recente è entrato a far parte del patrimonio museale del Comune di Bassano del Grappa.

Si tratta di una vasta raccolta che comprende 350 mila negativi e 300 mila immagini digitalizzate donate al Museo civico dall’artista bassanese, fotografo professionista di fama nazionale, “obiettivo” di punta di molte tra le più importanti riviste fotografiche geografiche e di reportage.

Su proposta del Rotary Club Bassano del Grappa si procederà ora alla digitalizzazione e alla catalogazione con un progetto che non comporterà alcun costo per il Comune, se non la messa a disposizione degli spazi del Museo civico e del coordinamento del lavoro svolto da un professionista individuato dal Club, con la dotazione di strumenti hardware e per la conservazione delle immagini.

Elena Pavan

“Abbiamo accolto questa idea con entusiasmo – spiega il Sindaco, Elena Pavan. Rappresenta un’opportunità di accrescimento e di divulgazione del patrimonio artistico comunale, eccellenza del nostro territorio. Un grazie di cuore a Cesare Gerolimetto e al Rotary per aver dimostrato generosità e spirito di servizio verso la città”.

Giovannella Cabion

“Non potevamo che spalancare le braccia di fronte alla proposta del Rotary Club Bassano del Grappa. Rimarca l’Assessore alla Cultura, Giovannella Cabion. Consentirà di disporre, ma soprattutto di rendere pubblico un archivio fotografico di assoluto prestigio e qualità, grazie al materiale prezioso donato da un grande artista”.

Gio Batta Gottardi

“Con un percorso iniziato due anni orsono, grazie alla realizzazione di una mostra fotografica tenutasi a Palazzo Sturm – conclude il Presidente del Rotary Club Bassano del Grappa, Gio Batta Gottardi – abbiamo contribuito alla donazione al Museo cittadino dell’archivio fotografico di Cesare Gerolimetto.

La catalogazione e la messa a disposizione del portale web dedicato sono i passi finali di un percorso virtuoso. Percorso che si realizzerà con la collaborazione di una giovane laureata archivista, la cui attività è supportata dal club. Si sta concretizzando un sogno. Permettere la perpetuazione nel tempo delle emozioni visive narrate dalle immagini fotografiche del fotografo Gerolimetto, romantico testimone visivo del fragile panorama veneto”.

Bassano del Grappa, 29 dicembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa