Fuochi pirotecnici, Thiene: l’appello del Sindaco Giampi Michelusi

Con l’approssimarsi della notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno, il Sindaco Giampi Michelusi, rinnovando il consueto appello alla Cittadinanza, chiede di evitare l’impiego di fuochi pirotecnici, compresi petardi e razzi, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e nelle aree private laddove possono costituire un pericolo per le persone e gli animali.

Dichiara il Sindaco: «I festeggiamenti devono essere un’occasione di gioia e serenità e non possono costituire un momento di pericolo. È necessario evitare di utilizzare i fuochi d’artificio per non nuocere a se stessi, agli altri e ai nostri amici animali. Alla luce delle statistiche ogni anno viene rilevato un numero impressionante di incidenti dovuti all’utilizzo degli articoli pirotecnici. Festeggiamo responsabilmente!».

Thiene, 28 dicembre 2023

Fuochi d’artificio

I fuochi d’artificio sono preparati di sostanze chimiche in grado di dar luogo a reazioni di esplosione. Essi vengono di solito lanciati al buio da terra in aria ottenendo fenomeni luminosi e sonori. Normalmente i fuochi artificiali producono quattro “effetti primari”: luce – rumore – fumo – materiale solido in combustione che cade lentamente.

La pirotecnica è l’arte e lo studio della fabbricazione dei fuochi d’artificio a fini di divertimento e spettacolo. La storia della pirotecnica affonda le sue origini in epoca remota, addirittura nell’VIII secolo in Cina.

I fuochi pirotecnici sono generalmente impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l’effetto visivo/sonoro che spesso viene amplificato dall’ambiente, come accade nello spazio antistante ad uno specchio d’acqua o nei pressi di monumenti, rovine, anfiteatri, piazze, vallate o particolari conformazioni naturali.

Il materiale pirotecnico è generalmente classificato come esplosivo e la sua produzione, trasporto e uso sono regolati dalla legge italiana e soggetto a severe normative di sicurezza.

