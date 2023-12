“Dubbi & Verità, L’Arte Aiuta a Capire” il nuovo libro di Pasquale Di Matteo che indaga l’arte di Danilo Preto

“Dubbi & Verità, L’Arte Aiuta a Capire” è un saggio d’arte che è nato in seguito a una serie di conversazioni tra Il Dott. Pasquale Di Matteo, critico d’arte, e il Dott. Danilo Preto.

Pasquale, qual è stata la scintilla che ha fatto scattare l’idea di scrivere a quattro mani questo libro?

Danilo mi aveva inviato il suo Manifesto Preda, in cui ho trovato tantissimi spunti sul nostro tempo, su vari ambiti del vivere e in cui mi ritrovavo appieno. Abbiamo cominciato a sentirci regolarmente, parlando dei temi più scottanti: dalla guerra in Ucraina, alle restrizioni fasciste dell’epoca di Draghi, alle narrazioni in perfetto stile Orwelliano che hanno caratterizzato le diverse propagande degli ultimi anni.

Da qui è nata l’idea di mettere per iscritto ciò che dicevamo, le nostre idee, le considerazioni, le storie e le vicende di ciascuno. Non una lista della spesa di fatti e avvenimenti, ma una serie di considerazioni sul mondo di oggi e su quello di ieri che lo ha determinato. Dubbi & Verità è nato così.

Raccontiamo ai nostri lettori un sunto del libro?

Il libro è diviso in capitoli dove parliamo del dubbio, della bellezza, di educazione (infantile e non), di storia ma anche di storie, di parità di genere, di filosofia e di tante altre dinamiche legate al nostro tempo.

Un saggio che non ha la presunzione di offrire l’ennesima verità, ma solo quella di donare degli spunti di riflessione da cui ciascun lettore potrà partire con il proprio punto di vista e il proprio spirito critico.

Un libro scritto perché le persone tornino a pensare, ad avere dubbi, perché solo chi vive nel dubbio ha la voglia di soddisfare la propria curiosità, ha voglia di sapere, di approfondire, di mettere in discussione quanto avviene.

E’ molto bello il motto “Pasquale di Matteo indaga l’arte di Danilo Preto” ci spieghi cosa volete comunicare?

Il libro è come l’arte di Danilo Preto: una grande messinscena capace di sintetizzare il nostro tempo attraverso provocazioni che costringono a mettere ogni cosa in discussione. E… per il futuro, abbiamo intenzione di integrare questo libro anche con contributi diversi, in una seconda edizione.

Sei curioso di approfondire temi che magari raccontano ed hanno toccato alcuni momenti della tua vita?

Allora scegli un libro che racconta la vita, con la speranza di aprire le menti, un libro di approfondimenti. Un saggio a portata di tutti, un’idea regalo per ogni occasione che puoi acquistare on-line su: Mondadori, Feltrinelli, Hoepli, Amazon… Oppure se ami l’acquisto toccando con mano vai nella libreria sotto casa.

Fonte: Dott. Danilo Preto e Pasquale Di Matteo