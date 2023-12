“Dorothea Lange” Bassano: mostra fotografica a prezzi ridotti

Bassano del Grappa (VI) “Dorothea Lange. L’altra America”: convenzione con FIAF per un accesso alla Mostra Fotografica con tariffa ridotta

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera ad una nuova convenzione con FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – per la fruizione di un accesso ridotto alla mostra “Dorothea Lange. L’altra America” da parte di circa 6 mila soci.

Dettagli mostra a prezzi scontati

Appassionati di fotografia, associazioni e circoli fotografici iscritti alla Federazione, provenienti da tutta Italia, potranno dunque visitare la mostra di quella che è considerata la madre della fotografia sociale americana con uno sconto di 2 euro sul biglietto intero, che comprende anche la visita alla collezione permanente del Museo civico, e di 3 euro sul biglietto cumulativo comprensivo dell’accesso a Palazzo Sturm per visitare il Museo della Ceramica Giuseppe Roi e il Museo della Stampa Remondini. Potranno anche usufruire di un accesso singolo a Palazzo Sturm, al costo di 6 euro.

Dall’altra parte, FIAF ha già inserito la mostra di Dorothea Lange nella pagina dedicata alle Convenzioni del proprio sito web (fiaf.net/nazionale/convenzioni) e promuoverà la stessa Convenzione attraverso una newsletter destinata a oltre 18 mila utenti iscritti.

L’affermazione dell’assessore, Giovannella Cabion

“Questa convenzione è stata firmata su proposta di questa importante Federazione – afferma l’assessore alla Cultura, Giovannella Cabion – e l’abbiamo accolta con grande entusiasmo, sia per la dimostrazione di valore che viene riconosciuta alla nostra personale di Dorothea Lange da parte dei più grandi esperti e appassionati di fotografia in Italia, sia per l’opportunità di richiamare a Bassano nuovi visitatori, che potranno ammirare le bellezze della nostra città e le ricchezze del nostro patrimonio museale”.

Bassano del Grappa, 28 dicembre 2023

