Auditorium di Piovene Rocchette: “Il Mascherone”

‘Il Mascherone’ dal 13 gennaio: 5 compagnie teatrali si sfidano in Auditorium di Piovene Rocchette. A votare il vincitore il pubblico in sala.

Tutto è pronto a Piovene Rocchette per la nuova edizione de ‘Il Mascherone’. Il 13 gennaio alle 20.45 nell’Audi- torium Comunale si alza il sipario sul concorso teatrale che vedrà in gara 5 compagnie teatrali: a decretare il vin- citore ancora una volta sarà il pubblico presente in sala.

“Una rassegna che di anno in anno cresce sempre più – commenta il Sindaco Erminio Masero – Nuova edizione e nuove emozioni con queste commedie brillanti e divertenti che si sfideranno nel corso delle cinque serate”. E chi si abbona vota doppio.

Gli spettacoli in gara

Sabato 13 gennaio

alle 20.45 ‘Tutta colpa degli uomini’ di Francesco Brandi, portata in scena da Controscene Prospettive Teatrali Aps. Tre donne trentenni e una crisi sentimentale e sessuale che le divora precipitandole in un’esilarante commedia degli equivoci. Cecilia cerca le sue risposte ai continui fallimenti amorosi, Laura in fuga totale dagli uomini prova a inventarsi un’improvvisa omosessualità, Martina provoca continui shock emotivi al futuro sposo per verificare se la ama veramente.

Sabato 20 gennaio

alle 20.45 ‘Alla larga dai guai’ di Derek Benfield, che verrà portato in scena dalla compa- gnia gli Amici del Teatro di Pianiga Aps. In un agriturismo di campagna viene nascosto il bottino di una rapina. I responsabili sono già stati assicurati alla giustizia e altri due loschi personaggi vorrebbero metter mano al mal- loppo aiutando uno dei ladri ad evadere ma, commettendo un clamoroso errore di omonimia, fanno uscire il criminale sbagliato. Da quel momento in poi si susseguono colpi di scena anche tra gli ospiti dell’agriturismo, arrivando ad un finale comico ed inaspettato.

Sabato 3 febbraio

alle 20.45 ‘Il matrimonio perfetto’ di Robin Hawdon portato in scena dalla compagnia tea- trale ‘Associazione Culturale Kyrkos Teatro’. È la mattina del suo matrimonio e il promesso sposo si sveglia provato dai festeggiamenti di addio al celibato della notte prima: accanto a lui una ragazza che… non è la sua futura moglie! Non sa chi sia la ragazza ne come sia finita nel suo letto proprio. A complicare le cose ci pensano il testimone e una cameriera impicciona. Tra equivoci e scambi di persone la situazione si fa sempre più contorta e complicata mettendo a repentaglio un matrimonio che doveva essere perfetto.

Sabato 17 febbraio

alle 20.45 ‘Black out’ di Vatavuk O.M. Teresa portato in scena dalla Compagnia dell’Albi- cocca. Sandro è un avvocato capace che lavora in un prestigioso studio legale. Un giorno la sua titolare Ottavia lo costringe a distruggere un prezioso testamento per agevolare una facoltosa cliente appena rimasta vedova. Le cose si complicano quando il fantasma del defunto marito si presenta nell’ufficio di Sandro scoprendo che questi è il solo in grado di vederlo e sentirlo. Ma sarà proprio questo fantasma a mettere le cose a posto anche grazie al misterioso segretario appena assunto nello studio legale.

Sabato 24 febbraio

alle 20.45 ‘E’ tutta una farsa’ di Ermanno Carsana, con l’associazione culturale veronese La Graticcia. Uno spettacolo alla ricerca del festoso clima del teatro comico di un tempo, riproducendo il respiro allegro tipico della farsa, dove il gioco del teatro ha come unica finalità la risata, tra gag e situazioni paradossali. I personaggi marcatamente caratterizzati e un linguaggio eterogeneo, sono gli strumenti di un gioco ben architettato: i dialettismi più facili si uniscono alla comicità del teatro dell’assurdo.

Serata finale di Premiazione!

Sabato 2 marzo alle 20.45. Si tirano le somme dei voti espressi dal pubblico pre- sente in sala nel corso di tutte e cinque le serate. Tra le 5 sfidanti una sola compagnia vincerà il concorso e si aggiudicherà, oltre all’ingaggio per la prossima stagione teatrale, il trofeo raffigurante ‘Il Mascherone’ simbolo del paese e posto sulla fontana del centro storico di Piovene Rocchette.

Auditorium di Piovene Rocchette

Ospite della serata di premiazione la Compagnia Piovene Teatro 94 che presenterà la nuova commedia ‘Scriveme de scondon.it’ di Loredana Cont.

L’abbonamento è acquistabile fino al 13 gennaio 2024 presso il Caffè Auditorium o sul sito liveticket al costo di 40 euro (6 serate: 5 spettacoli + 1 finale) e il voto di un abbonato alla rassegna ‘Il Mascherone’ vale il doppio. I biglietti singoli (8 euro intero, 5 euro ridotti) sono acquistabili a partire dal 09 gennaio 2024. Per info: Bibliote- ca Comunale allo 0445/69645.

Piovene Rocchette, 27 dicembre 2023

Ufficio Stampa Comune di Piovene Rocchette