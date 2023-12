Marostica: eventi culturali gennaio 2024

Ufficio Cultura Comune di Marostica – Eventi culturali, convegni, mostre, seminari, eventi, corsi, libri, teatro, musica e molto altro ancora – Gennaio 2024

30 DICEMBRE 2023 – ORE 20.30

Teatro Oratorio Don Bosco



CONCERTO GOSPEL

Coro Gospel “Luce”

con il patrocinio della Città di Marostica

5 GENNAIO 2024 – ORE 15.00

Partenza dalla Scuola “Natale Dalle Laste”, Marostica

XAUDADE: PARATA IN COSTUME IN MEMORIA DI ELENA XAUSA

Parata in costume per le vie di Marostica in onore dell’illustratrice marosticense del New York Times, Elena Xausa.

Circa una cinquantina di creativi in costume con maschere

che rievocano le illustrazioni di Elena Xausa

partiranno a piedi dalla scuola, passeranno attraverso il centro di Marostica e torneranno di nuovo alla scuola.

La parata durerà circa 1h. A cura dell’Associazione Culturale Futura

5 GENNAIO 2024 – ORE 17.00

Chiesa S. Maria Assunta



FIACCOLATA PER LA PACE – Organizzata dal Tavolo della pace

6 GENNAIO 2024 – ORE 10.00

Sala Multimediale “Prof. Aliprando Franceschetti”

Via IV Novembre, 10



CERIMONIA DI CONSEGNA PREMIO ALFIERE D’ARGENTO PER MERITI SPORTIVI

7 GENNAIO 2024 – ORE 17.00

Chiesa S. Antonio Abate



CONCERTO AUGURALE PER IL NUOVO ANNO

Coro Gioventù in Cantata con il patrocinio della Città di Marostica

10 GENNAIO 2024 – 11 FEBBRAIO 2024

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni



MERCATINO DEL LIBRO USATO – Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni



14 GENNAIO 2024 – ORE 8.45

Chiesa S. Maria Assunta – Piazza Castello – Castello Inferiore



COMMEMORAZIONE DEI QUATTRO MARTIRI

Comune di Marostica, Associazioni Partigiane, Associazione Combattentistiche e d’Arma, con l’accompagnamento della Filarmonica di Crosara

29 GENNAIO 2024 – 4 MARZO 2024

Presso la sede operativa del Gruppo Marostica Fotografia 1979

Corso Mazzini 77, a Marostica.



CORSO DI FOTOGRAFIA – LIVELLO BASE

6 lezioni in aula + 2 uscite pratiche (una diurna e una notturna)

Per info e prenotazioni:

marosticafotografia1979@gmail.com

Tel: 345 2397740

Numero di posti limitato, chiusura iscrizioni 26/01/2024.

A Cura dell’Associazione Marostica Fotografia 1979

Continua la rassegna di eventi legati alle festività natalizie con altri due imperdibili appuntamenti!

Venerdì 5 Gennaio “Arriva la Befana e.. xe brusa a vecia!” presso Villa Favero-Raselli e Domenica 7 Gennaio con la tradizionale gara di curling a squadre nella pista di pattinaggio!

Mostre in programma

DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024

MAROSTICA PARTITA DA 100 ANNI

a cura di Associazione Pro Marostica

Orari di apertura 09:00-13:00 / 14:30-18:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Sale superiori del Castello Inferiore

info Associazione Pro Marostica – 0424 72127 – info@marosticascacchi.it

DAL 25 NOVEMBRE 2023 AL 6 GENNAIO 2024

ARPALICE FRA TEATRO E MUSICA

Mostra organizzata in occasione del 31° Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile

in collaborazione con MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia) e Fondazione Tancredi Barolo di Torino

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni e Torre del Giardino

Orari di apertura 9.00-12.30 /14.00-18.30

chiuso la domenica – ingresso libero

Fonte Ufficio Cultura Comune di Marostica