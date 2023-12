Gli imperdibili show in Veneto proposti da Zed Live

Il nuovo anno è ormai dietro l’angolo e già si preannuncia ricco di sorprese e di serate indimenticabili, grazie al ricchissimo calendario di eventi dal vivo – in continuo aggiornamento – proposto da Zed Live nelle venues del Veneto.

Si parte col botto a gennaio e si prosegue poi per tutto il 2024 con una programmazione che, come al solito, si adatta davvero a tutte le esigenze: dalle nuove e vecchie stelle della musica italiana fino ai più amati artisti internazionali, dal meglio della comicità fino al grande teatro, e molto altro ancora!

IL PROGRAMMA

GENNAIO

1 gennaio

Il mese e il nuovo anno saranno accolti col sorriso, perché l’1 gennaio sul palco del Gran Teatro Geoxdi Padova ci sarà l’irresistibile trio comico Marco e Pippo! Dopo aver annunciato il sold-out (l’ennesimo al Geox) dello show della notte di San Silvestro, il trio ha deciso di raddoppiare il Primo dell’Anno con uno show dal titolo “IL BEST DI CAPODANNO. L’ultimo show dell’anno scorso”. E spiegano così il titolo: «È uno spettacolo a cavallo dell’anno: inizia nel 2023 e finisce nel 2024. Quindi effettivamente sarebbe anche l’ultimo show del 2023 ma contemporaneamente è il primo show del 2024!». Con lo spettacolo di Capodanno il trio porta in scena la sua inconfondibile comicità che mescola italiano, dialetto veneto, visual comedy, giochi di parole e improvvisazione e sarà un “best of” del trio, cucito ad hoc per accogliere al meglio l’anno nuovo.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio

ci sarà poi un attesissimo doppio appuntamento in Fiera di Padova: riflettori puntati su una leggenda della musica italiana, Laura Pausini! Laura ritroverà finalmente il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia, che è lunga oltre 30 anni, costellati di successi a non finire. “Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio

in programma un altro doppio appuntamento, stavolta non per cantare ma per ridere a crepapelle: arriva Pintus sul palco della Zoppas Arena di Conegliano (TV)! Come al solito, il comico triestino non ha svelato molti dettagli riguardo al nuovo spettacolo che porterà sui palchi di tutta Italia (e in Veneto solo a Treviso e Padova). A dire il vero, questa volta si è superato, annunciando solo il titolo – “Una brutta persona” – e senza nemmeno rilasciare un comunicato stampa.

Insomma, attorno allo show aleggia il mistero più assoluto e non c’è alcuna certezza. Anzi, a pensarci bene una certezza c’è: che ci sarà da ridere di gusto, perché su quel fronte Pintus ha pochi eguali!

Sabato 20 gennaio

ci sarà poi un nuovissimo spettacolo da non perdere al Gran Teatro Geox: la compagnia giapponese di danza hip-hop E.L Squad porta in scena il suggestivo “Lights in the Dark”! Lo show si rivolge a un pubblico di tutte le età̀ che desidera scoprire una nuova forma di danza contemporanea, che unisce la cultura popolare giapponese alla tecnologia più moderna. I ballerini infatti – due tra i quali già campioni mondiali di hip hop – si muovono nell’oscurità totale ricoperti di fili elettroluminescenti ed eseguono numeri sfavillanti su una musica ritmica tanto accattivante quanto varia. Le loro impressionanti performance fisiche, immerse in un’atmosfera surreale, suscitano sensazioni straordinarie, tanto da piacere ai fan dei manga, dell’hip hop, agli amanti della danza contemporanea e, più in generale, a tutti coloro che vogliono condividere nuove emozioni con la famiglia o gli amici.

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio

Altro doppio appuntamento con il meglio della comicità venerdì 26 e sabato 27 gennaio, perché al Gran Teatro Geox arriva Enrico Brignano! Reduce dall’ennesimo tour in cui ha registrato ovunque il tutto esaurito, il comico romano porta a Padova il suo show “Ma…diamoci del tu!”, che lui racconta ironicamente così: «Quando parlo alla gente io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. “Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!”».

Domenica 28 gennaio

Il giorno successivo, domenica 28 gennaio, torna al Gran Teatro Geox l’acclamatissimo musical “Forza Venite Gente”! Lo spettacolo totalmente italiano, già Guinness dei Primati, tradotto in 8 lingue ed esportato in tutto il mondo con 3.500 repliche e oltre 2 milioni e 500 mila spettatori, torna in una nuova versione: fedele all’originale per trama e contenuti, rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. La trama – ispirata alla storia di San Francesco – racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli: un Commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile. San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII, lo definirà il “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”.

Lunedì 29 e martedì 30 gennaio

Il mese si chiude ancora con un doppio appuntamento, e ancora con un big della musica italiana: lunedì 29 e martedì 30 gennaio arriva Claudio Baglioni sul palco della Fiera di Padova! Il cantante romano porterà in scena “aTUTTOCUORE”, uno show fortemente innovativo, travolgente, grandioso, che affascinerà il pubblico grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo.

«Da sempre – ha spiegato Baglioni – il cuore è considerato il centro, il nucleo, il cuore di tutto. Della vita stessa, ovviamente. Ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, imprese, avventure.

E, naturalmente, dell’amore: l’energia più grande che esista in natura. Nasce da queste riflessioni e suggestioni l’idea di chiamare il mio nuovo giro di rappresentazioni “aTUTTOCUORE”, dove, ancora una volta, la musica sarà il cuore pulsante di un progetto di concerto totale, integrale, reso ancora più prezioso e strabiliante dall’impiego e l’ausilio di illuminotecniche, proiezioni, performance da forme e discipline artistiche, per creare suggestioni particolari e mai viste prima».

TRA 2023 E 2024…

GRAN TEATRO GEOX

Zed Live – Al Gran Teatro Geox ci sarà l’imbarazzo della scelta nei prossimi mesi tra musica, teatro, danza, musical e comicità.

Questo il calendario: Marco e Pippo (1 gennaio), E. L Squad in “Lights in the Dark” (20 gennaio), Enrico Brignano in “Ma…diamoci del tu!” (26 e 27 gennaio), Forza Venite Gente (28 gennaio 2024),

Grease (2 e 3 febbraio), Human Nature Live Show (5 febbraio – il più grande show-tributo a Michael Jackson in tutto il mondo), Maurizio Battista (9 febbraio), Stefano De Martino (14 febbraio), Edoardo Leo (16 febbraio), “Peter Pan – Il Musical” (24 febbraio), Giovanni Allevi (29 febbraio),

Pintus (1, 2 e 3 marzo), Pio e Amedeo (9 marzo), “Erisioni” – Canti e Danze Georgiane (10 marzo), Lords of The Sound (11 marzo), PFM canta De André (15 marzo), Valeria Angione (16 marzo), Loreena McKennitt (21 marzo), Giovanni Vernia (22 marzo), Camihawke (23 marzo), Queen at the Opera (24 marzo),

Giuseppe Giacobazzi (5 aprile), Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol (20 aprile), Arturo Brachetti (21 aprile), Fulminacci (24 aprile 2024),

YES (5 maggio), Levante (10 maggio), Pierpaolo Spollon (11 maggio), Luca Argentero (24 maggio).

KIOENE ARENA

Alla Kioene Arena, il più grande palazzetto dello sport di Padova, sono in programma ad oggi due straordinari appuntamenti con il meglio della musica italiana e internazionale: il primo con Annalisa il 24 aprile e il secondo il 23 novembre con una delle boy band britanniche più celebri degli ultimi decenni: i Blue!

ARENA SPETTACOLI

(Fiera di Padova)

Zed Live – Anche all’Arena Spettacoli del padiglione 7 della Fiera di Padova sono in programma appuntamenti da non perdere con giganti della musica italiana!

Apre le danze con un doppio appuntamento il 6 e 7 gennaio la stella mondiale della musica italiana Laura Pausini, e poi sarà bis anche per Claudio Baglioni il 29 e 30 gennaio e infine l’8 marzo il palco sarà tutto del giovane talento Gazzelle (reduce dal grande successo del suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma).

STADIO EUGANEO

Quest’anno lo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato 3 grandissimi eventi dal richiamo nazionale e internazionale con i concerti dei Rammstein, di Marco Mengoni e di Tiziano Ferro. In attesa che si aggiungano anche gli altri tasselli al puzzle, c’è solo un nuovo appuntamento segnato in calendario allo stadio per il prossimo anno.

Parliamo di Ultimo che, reduce da un tour negli stadi con oltre 300mila biglietti venduti, incanterà il pubblico di Padova nella sera del 6 luglio 2024!

Scopri per intero la vastissima programmazione degli spettacoli annunciati finora – in continuo aggiornamento – Zed Live – su www.zedlive.com/eventi



