Evviva la magia di Babbo Natale!!!

In risposta al polverone che si è inutilmente alzato sulla scuola materna nido integrato di Lerino e sulla dirigente scolastica, le dichiarazioni di Giulia Gennaro, mamma e dirigente provinciale FDI Vicenza: “Mi pare che sul “caso Babbo Natale” alla scuola di Lerino qualcuno stia facendo tanto rumore per nulla.

Si tratta infatti di una scuola che gode di un’ottima reputazione, come posso testimoniare a buon titolo visto che la frequenta anche mio figlio, e la direttrice Milena Meggiorin è una persona professionalmente capace e stimata.

Sono convinta che le sue intenzioni fossero buone e che la dirigente abbia solo commesso, incautamente, l’errore di usare un argomento – la vicenda della scuola di Firenze – per dimostrare il suo contrario, e cioè l’importanza di credere nella magia del Natale di cui Babbo Natale è l’espressione simbolica più tradizionale, soprattutto per i bambini.

Un errore lo possono commettere tutti, a partire da quei genitori – e, guarda caso, sono stati solo alcuni – che hanno mistificato l’accaduto portando le parole della dirigente fuori dal contesto e costruendo una storia che è molto diversa dalla realtà. In ogni caso, ritengo sia sbagliato “processare” una persona di provata competenza per un banale errore di comunicazione, come lei stessa ha già avuto modo di spiegare.”

Giulia Gennaro mamma e dirigente provinciale FDI Vicenza

Le dichiarazioni del presidente della scuola:

“La direttrice Milena Meggiorin ha letto un discorso ricevuto via mail dall’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Vicenza, non capito dai presenti. Lei non ha mai sostenuto che Babbo Natale non esiste, tanto che alla fine della manifestazione lo stesso è apparso con i suoi elfi a consegnare un piccolo dono a tutti i bambini;

L’articolo ha un TITOLO DA SCOOP e riporta molte imprecisioni.

Non ci risulta, salvo il caso riportato ( se vero), di tanti bambini presenti in Chiesa disperati;

Non ci risulta vi siano stati genitori infuriati, magari perplessi si…ma nulla di più.

Come Presidente, tutelo la Scuola Materna Nido Integrato di Lerino, la Coordinatrice (di straordinaria competenza), le insegnanti/educatrici e tutto il personale che ci lavora.

Per quanto riguarda i commenti apparsi su gruppi Facebook, alcuni anche penalmente perseguibili, nati da un post coraggiosamente anonimo pubblicato domenica mattina su Facebook gruppo “Sei di Torri di Quartesolo se..” e altri, faccio mio il suggerimento del poeta “non ti curar di loro, ma guarda e passa”.

Ing. Dal Pozzo