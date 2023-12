Creazzo: fiamme in un deposito edile, alta colonna di fumo (video)

Dalle 15:15, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Spessa a Creazzo nella zona industriale artigianale per l’incendio di un deposito di materiale edile all’aperto le cui fiamme, si stavano estendendo alle attività limitrofe: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco

accorsi a Creazzo da Vicenza, Arzignano e con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 4 autobotti e 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia e dal capo servizio, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Evitato il coinvolgimento di un’azienda di serramenti metallici, distante una decina di metri, di cui si è colato il lampione e i cui muri sono stati lambiti dalle fiamme e della villetta in ristrutturazione all’interno del cortile dove si è sviluppato l’incendio.

Il rogo ha bruciato materiale ammassato di diverso genere, tra cui pannelli per coibentazione che hanno sviluppato un’alta colonna di fumo visibile da molto distante. Bruciato inoltre un camioncino cassonato, un muletto e molte masserizie messe a deposito su una superficie di oltre 300 mq.

Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e l’inizio delle operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Creazzo: fiamme in un deposito edile

Info utili

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Il Corpo nazionale,

al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx