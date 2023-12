Asiago: doppio appuntamento con Art Voice Christmas Songs

Ad Asiago il concerto di Natale con le voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana dirette dal maestro Diego Basso

Doppio appuntamento il 29 dicembre

Teatro Millepini

Doppio appuntamento ad Asiago con il concerto di Natale “Art Voice Christmas Songs”. Venerdì 29 dicembre, alle 17.00 e alle 21.00, al Teatro Millepini, Duepunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago ospita le voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana dirette dal maestro Diego Basso in un repertorio dedicato ai grandi classici pop rock della tradizione natalizia internazionale e destinato a creare una magica atmosfera natalizia.

Sempre capaci di emozionare il pubblico creando un mix di energia e dolcezza, con voci perfettamente armonizzate fra loro, tra i brani in scaletta proporranno The Firts Noel, White Christmas, Silent Night, Let it snow, I believe I can fly di R. Kelly, Do They Know It’s Christmas? di Band Aid, I Will Follow Him colonna sonora del film Sister Act.

Art Voice Academy

Il tradizionale concerto natalizio dell’Art Voice Academy è stato ideato per far esibire in palcoscenico le nuove giovani voci pop del Centro italiano di alta formazione di cui il Maestro Diego Basso ne è fondatore e direttore artistico. Uno spettacolo dal vivo suggestivo dedicato alle festività natalizie che con il concerto del 29 dicembre chiude gli eventi dedicati ai vent’anni di fondazione.

Le Voci di Art Voice Academy sono molto amate e seguite anche dal grande pubblico. Punto di forza di Art Voice Academy, infatti, è il dialogo costante con il mondo dello spettacolo e con gli artisti di livello nazionale ed internazionale, che, insieme a numerose partecipazioni a prestigiose rassegne musicali, consente ai propri allievi di mettersi confronto a livello professionale.

Hanno partecipato al tour “Roby Facchinetti Symphony”, fanno parte del coro pop “Omaggio a Ennio Morricone” e sono le voci di “Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN”. Sono conosciuti anche per la loro partecipazione alle produzioni televisive “Natale in Vaticano”, “Sanremo Young” Rai 1, “Viva Mogol!”, Rai 1, e “Music”, in onda su Canale 5.

Art Voice Christmas Songs è una produzione AVA Sound Live Music. Il concerto è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago e con il sostegno di Banche Venete Riunite.

Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

ASIAGO, 15 novembre 2023

Biglietti:

poltronissima € 20+diritti di prevendita poltona € 15+ diritti di prevendita

ridotto under 10 €10+ diritti di prevendita

www.asiago.to – www.duepuntieventi.com – www.artvoiceacademy.it

