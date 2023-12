Giornata dell’Epifania a Zanè con: “Facciamo festa alla Befana”

L’Amministrazione Comunale di Zanè è lieta di invitare grandi ma soprattutto piccoli alla manifestazione “Facciamo festa alla Befana”.

L’evento si terrà il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, dalle ore 11.00 presso Piazzale Aldo Moro.

Diverse le Associazioni ed i Gruppi che contribuiranno a rendere speciale questa festa, a partire dalla Pro Loco, il Comitato Genitori, il gruppo Alpini, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Fidas e Aido.

La giornata inizierà alle ore 11.00 con la partenza dei Re Magi da Via Roma, accompagnati dalla Banda di cornamuse e percussioni, e la possibilità di sorseggiare un buon aperitivo. Si prosegue poi dalle ore 12.00 con l’apertura dello stand di somministrazione con panino onto, arrosticini, patatine, frittelle, vin brulè, cioccolata calda e tè. Il pomeriggio prevede intrattenimenti e animazione per i bambini: alle ore 15.00 ci sarà uno spettacolo con le bolle e l’estrazione dei premi della Lotteria con il Comitato Genitori delle Scuole di Zanè.

La festa avrà il suo culmine con l’arrivo della Befana alle ore 17.00 e la consegna delle calze ai bambini/e.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata mentre l’estrazione della lotteria si svolgerà anche in caso di maltempo.

“Facciamo festa alla Befana” concluderà gli eventi organizzati per celebrare il periodo natalizio, iniziati con l’installazione delle luminarie e l’abbellimento di aiuole e rotatorie da parte della Pro Loco. Proseguiti poi con la manifestazione “Piccole e dolci magie d’inverno” che hanno richiamato a Zanè grandi e piccoli. Diverse anche le iniziative organizzate dalla Biblioteca tra cui “La notte dei pupazzi in Biblioteca”, oltre al patrocinio a due concerti organizzati presso la Parrocchia della B.V.M. Immacolata.

Buone Feste da parte di tutta l’Amministrazione Comunale!

Fonte: Comune di Zanè (VI) – Ufficio Stampa