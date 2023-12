Fiona, un cane springer spaniel, era scomparsa da due giorni e il proprio padrone molto in ansia e preoccupato, dopo aver fatto denuncia di smarrimento, ha continuato incessantemente a cercarla.

Poco dopo le 12 del giorno di Natale, mentre si trovava per i boschi in località Faedo a Monte di Malo, ha sentito in lontananza il guaito dell’animale provenire da una buca sotto terra. Il proprietario ha subito dato l’allarme chiamando in soccorso i vigili del fuoco.

La squadra arrivata da Schio

ha effettuato una prima verifica della piccola buca e allargato leggermente l’apertura per mettere la calata di un operatore. Un vigile del fuoco ha raggiunto dieci metri più in basso Fiona, nella fenditura carsica che sul fondo diventa una grotta. L’animale si è fatto docilmente imbragare ed è stato subito recuperato.

Successivamente è stato issato anche il vigile del fuoco soccorritore dell’animale. Immensa la felicità del padrone per il salvataggio di Fiona.

Fiona salvata dai VVF Schio: era caduta in una buca di 10 metri

Info utili

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Il Corpo nazionale,

al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx