Eventi al Monte: Daniele Fasani nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori

“Eventi al Monte”: venerdì 29 dicembre a San Vincenzo “El pueblo unido jamás será vencido” con Daniele Fasani nelle 36 variazioni di Frederic Rzewski.

La rassegna, alla sua prima edizione, è organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl

Sarà la musica che scandisce il tempo della storia la grande protagonista dell’ultimo incontro dell’anno per “Eventi al Monte”, la stagione di appuntamenti organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl, con la direzione artistica di Filippo Furlan.

Daniele Fasani

Venerdì 29 dicembre alle 21, nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, Daniele Fasani proporrà infatti le 36 variazioni per pianoforte, firmate dallo statunitense Frederic Rzewski, di quello che è uno dei più iconici inni contro tutti i regimi dittatoriali: “El pueblo unido jamás será vencido”, canzone del 1970 firmata da Sergio Ortega per la musica e, con i Quilapayún, per il testo. Per il Cile divenne un vero e proprio inno di lotta dopo il golpe del 1973 guidato da Augusto Pinochet.

A cinquant’anni da allora, quel canto popolare continua a trasmettere il suo messaggio di impegno per la difesa della libertà. Tradotto e diffuso in tutto il mondo, negli Usa è conosciuto anche come “The People United Will Never Be Defeated!”, titolo dell’affascinante e complessa opera di Rzewski, che nelle sue declinazioni di quella celebre melodia ha inserito anche richiami ad altri canti popolari di lotta.

Eseguita per la prima volta nel 1976,

“The People United Will Never Be Defeated!” sarà proposta a Vicenza dal pianista milanese Daniele Fasani, classe 1994, didatta e concertista attivo in Italia e all’estero, con un particolare interesse per la musica contemporanea.

In questo ambito ha ottenuto significativi riconoscimenti, tra i quali il Premio Speciale Abbiati della critica musicale italiana attribuitogli nel 2023, con altri tre pianisti, per l’esecuzione integrale delle Sonate di Salvatore Sciarrino.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: info@eventialmonte.it. Il programma completo della stagione è disponibile su www.eventialmonte.it.

Nel nuovo anno “Eventi al Monte” riprenderà domenica 7 gennaio alle 21, sempre nella chiesa di San Vincenzo, con un concerto della Libera Cantoria Pisani.

