Asiago: manifestazioni ed eventi dall’1 al 7 gennaio 2024

Gennaio 2024 – Asiago: manifestazioni ed eventi e mostre dall’1 al 7 gennaio 2024

Mercatini di Natale “Giardini di Natale”

Da sabato 11 novembre – Piazza Carli e Piazza II Risorgimento

Nelle settimane precedenti il Natale, Asiago si tinge di magico, con luci, musica, decorazioni e l’immancabile mercatino di Natale!

Dal 9 dicembre al 7 gennaio

Mostra Missionaria

SCRIPTA – Poesie ed opere di Giancarlo Pilati

Orario d’apertura: da sabato a domenica 15.30-18.30

Ingresso libero

“Giancarlo Stella. Le opere”

Dal 23 dicembre al 28 gennaio

Museo “Le Carceri” – Mostra a cura di Giancarlo Stella.

Aperture nei seguenti orari:

– dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

– dall’8 al 28 gennaio sabato e domenica 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Lunedì 1 gennaio

Ore 15.30

Escursione “Tramonto e stelle a Cima Ekar”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – BEMER Pioneers Vorarlberg

Martedì 2 gennaio

Ore 9.00

Escursione “La magia dell’Alta montagna”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Alla scoperta della Montagna d’inverno”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Storie di Alberi: alla scoperta dei boschi dell’Altopiano”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 11.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osserviamo la nostra Stella! Lezione a tema sul sole, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Chi vive nel bosco d’inverno?”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Centro Storico

Spettacolo itinerante La Regina dei Regali

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Detective della natura, pronti all’avventura?”, laboratorio in natura per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “La Befana dell’oro” di Roberto Frison. Ingresso libero

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Giove e le sue Lune: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.15 Biblioteca Civica

Letture ad alta voce e laboratorio musicale età 3-6 anni. Info e prenotazioni obbligatorie c/o Biblioteca Civica Asiago Tel. 0424600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it

Mercoledì 3 gennaio

Ore 9.00

Escursione “Tra i luoghi della Grande Guerra”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Soundwalk – Vaia e la guerra”, escursione sonora tra Storia e Natura. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Ospiti Glaciali, animali speciali”, laboratorio per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Sci” del Dott. Claudio Ronco. Modera l’incontro Luigi Borgo. A cura dell’Associazione Amici del Rene AARVI ODV, la Fondazione di Ricerca IRRIV in collaborazione con Happy Siben Tour Operator. Ingresso libero

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Telescopio Spaziale James Webb: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Luci magiche nel paesaggio invernale”, escursione serale per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30

Escursione “Desideri d’inverno: neve e stelle cadenti con cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Concerto di Natale con il Gruppo Corale Altopiano 7 Comuni. Ingresso libero

3-4 gennaio

Ore 14.30

Escursione “Ciaspolata e giro in motoslitta: due giorni in Trentino”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Giovedì 4 gennaio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Ciaspolata a Porta Manazzo, sui passi di Mario Rigoni Stern”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “A caccia di tracce tra i boschi dell’Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il meraviglioso mondo dei rapaci”, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osserviamo la nostra Stella! Lezione a tema sul sole, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Centro Storico

Spettacolo itinerante La Banda dei Pastori che scendono dai monti

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Le comete: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Incanto e (brividi) dell’attesa. Il Natale, Mario Rigoni Stern e altri pensatori” di Giandomenico Cortese. Ingresso libero

Ore 17.30

Escursione “A lume di Candela tra le montagne di Gallio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.00

Escursione “Serata fotografica a Mezzaselva”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Venerdì 5 gennaio

Venerdì 5 gennaio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Paesaggi invernali sull’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Sentieri di Guerra: Forte Lisser”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Selvatico e mimetico…Fauna Alpina Genuina”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Siamo tutti uguali, non siamo perfetti” di Emma Dumar. Ingresso libero

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Giove e le sue Lune: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Calza o calzettoni, dolcetti o carboni…aspettando la befana!”, laboratorio per bambini (età 5+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 6 gennaio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Alla scoperta della Montagna d’inverno”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“La Befana vien dal Bosc!”, escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 10.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 10.30 Centro Storico

Arrivano Le Befane per tutti i bambini

Ore 11.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Osserviamo la nostra Stella! Lezione a tema sul sole, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrorazzi: ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in sicurezza; evento in collaborazione con BT Research. Per prenotazioni: associazione@bt-research.com. (L’evento verrà confermato 2 giorni prima in base alle condizioni meteo)

Ore 15.30 Sasso di Asiago – Centro Storico

Arrivano Le Befane per tutti i bambini

Ore 17.00

Escursione “Polvere di stelle al Baito Erio con cena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Telescopio Spaziale James Webb: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “La Tradotta” di Fiorenzo Silvestri. Ingresso libero

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Domenica 7 gennaio

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Cartoline dall’Altopiano – Cima Valbella”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30

Escursione “Ciaspolando tra i ‘roversi’ del Verena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 14.00 Osservatorio Astrofisico loc. Pennar

Astrotombola – Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni). Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne. Biglietto ridotto per tutti: 5€. Durata: 60 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00 OsservatorioAstrofisico loc. Pennar

Le comete: Lezione a tema, osservazione da remoto e visita alla cupola del telescopio Galileo. Durata: 90 minuti. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

