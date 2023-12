Team Bassano: si è conclusa una stagione straordinaria

Oltre duecento i presenti al festoso incontro di fine anno. Il presidente del Team Bassano Mauro Valerio ha tracciato il bilancio di un’esaltante stagione. Al termine della quale è arrivato anche il primo Titolo Europeo Scuderie.

È stata la tradizionale cena di fine anno ospitata sabato scorso nella Villa Gioia Grande a Travettore, nelle vicinanze di Bassano del Grappa. Questo a chiudere in bellezza una stagione sportiva di altissimo livello per il Team Bassano. Nella serata conviviale sono stati oltre duecento i presenti. Tra i quali un gran numero di conduttori che si sono distinti durante l’annata che proprio nel fine settimana si concludeva nei campi di gara con l’evento Bettega Tribute a Jesolo. Evento dove tra i protagonisti vi erano anche i portacolori Tony Fassina e Bernardino Marsura. Con quest’ultimo che l’indomani si sarebbe classificato al secondo posto assoluto con la Porsche 911 RSR.

Mauro Valerio

A seguito dei convenevoli di rito, il presidente Mauro Valerio ha ringraziato i presenti ed i sostenitori del Team Bassano. Oltre a portare i saluti anche di alcuni organizzatori di gare che non hanno potuto essere presenti alla serata. Successivamente è stato tracciato l’andamento della brillante stagione riepilogandone i principali risultati ed i titoli vinti dai propri tesserati. Come da tradizione è stata anche svelata la locandina ufficiale del Valsugana Historic Rally celebrandone anche l’ingresso nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024 del quale sarà il quarto atto, in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.

I TITOLI VINTI

S’inizia dal Campionato Europeo FIA con la vittoria in 4° Raggruppamento conseguita da “Lucky” e Fabrizia Pons con la Lancia Delta Integrale, dopo averlo inseguito per anni, è arrivato anche il titolo nella classifica delle Scuderie, portando quel prestigioso alloro che mancava al palmarès del Team Bassano che, invece, nel Tricolore Rally Auto Storiche ha piazzato l’ottavo sigillo nella medesima classifica. Il tutto, corollato dai successi nel 1° Raggruppamento per mano di Giuliano Palmieri e Zambiasi su Porsche 911 a bissare quello dello scorso anno e ai quali si sommano la vittoria in “Over 60 piloti” e nella Coppa navigatori, oltre a quello conquistato da Matteo Luise e Melissa Ferro nel 4° Raggruppamento con la Fiat Ritmo 130 TC con la quale hanno svettato anche nel Gruppo A, assieme a Nicola Tricomi nel Gruppo 1/3 con la Porsche 911 e a Massimo Giudicelli in Gruppo 2 su Volkswagen Golf GTI.

Incetta di vittorie anche nelle classi per mano di Palmieri e Zambiasi, Francesco Espen e Gabriella Guglielmo (Lancia Fulvia HF), nuovamente Giudicelli e Luise – Ferro. Oltre a Giacomo Questi e Giovanni Morina (Opel Ascona SR), Marco Simoni e Matteo Grosso (Peugeot 205 Rallye).

Altri traguardi reggiunti

Dagli asfalti del CIRAS alla terra del CIRTS per brindare ad un nuovo successo di “Lucky” e Fabrizia Pons con la Lancia Delta Integrale, tra le 4 ruote motrici. La vittoria di classe di Damiano Zandonà e Simone Stoppa su Renault 5 GT Turbo, il tutto condito da un ulteriore titolo tra le scuderie, che non è l’ultimo della stagione dato che si vanno a sommare anche quelli del T.R.Z. della Prima Zona (Nord Ovest) e della Seconda (Nord Est) dove in quest’ultima si sono acquisite le vittore in 2° Raggruppamento grazie a Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon su Porsche 911 e nel 3° per mano di Alessandro Mazzucato e Michele Orietti su Opel Ascona SR. In Quarta Zona (Sud e Sicilia) un altro successo targato Team Bassano per mano di Alessandro Russo e Tiberio Mascellino su Porsche 911.

Se a far la parte del leone è il settore rally, attività principale della scuderia, va ricordata anche l’attività in pista. In particolare di Fulvio Luca Bressan che ha fatto suo il titolo di classe “G1 T1600” grazie ai singoli risultati maturati alla guida della BMW 1602.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 22 dicembre 2023

Ufficio Stampa Team Bassano Andrea Zanovello – www.azetamedia.com