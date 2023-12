Radio Voice torna in piazza al “Capodanno di Bassano”

Dopo quattro anni dall’ultima edizione, torna finalmente il Capodanno a Bassano del Grappa. E sarà una grande festa a cielo aperto, fatta di musica, balli, momenti di spettacolo, divertimento e brindisi per accogliere insieme l’arrivo del nuovo anno con Radio Voice.

Radio Voice

Il ritrovo è, naturalmente, la sera del 31 dicembre 2023 a partire dalle 21.30 in piazza Libertà con la diretta di Radio Voice, l’emittente radiofonica locale che porterà sul palco tutti i suoi protagonisti: il Bat, Gigi Ferrari, Nicolò DG e Pierpaolo, già ben noti agli ascoltatori, che presenteranno gli altri speaker Ricky, Giuditta, Marta, La Ale, Yo, Elia, Silvia ed Edo con sketch, interviste e il lancio di gadget.

Con la top 12 dell’anno il pubblico canterà e ballerà sulle note dei brani più richiesti mese per mese in radio, prima dell’intervista alle Autorità e, a pochi minuti dalla mezzanotte, l’inizio del countdown con spettacoli di luce e scenografici fino al grande brindisi con auguri a tutta la piazza.

Nel dopo mezzanotte saliranno in consolle Pako dj di “DecoPaura”, Mr. Arkin e Bat per iniziare nel modo migliore il 2024! Sarà presente anche un maxi schermo con tanto di telecamera puntata verso gli spettatori che verranno fatti interagire con la kiss cam (come nelle partite di football americano) e verranno anche intervistati in diretta. L’evento sarà trasmesso in diretta audio tramite l’app Radio Voice e il sito internet radiovoice.it , oltre che in streaming su un canale Youtube dedicato.

Per tutta la serata, fino all’1.30, sarà attivo anche il punto di ristoro della Pro Bassano in piazza Libertà, con la distribuzione di bevande calde e dello spumante per il brindisi di mezzanotte.

La piazza

L’ingresso in piazza sarà contingentato e controllato, con accessi da via San Bassiano, via Bellavitis e piazzotto Montevecchio, mentre tutte le altre vie saranno utilizzate per l’uscita dalla piazza e via Marinali sarà riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso.

Elena Pavan

“Dopo un digiuno di quattro anni imposto dalla pandemia e da misure di sicurezza sempre più stringenti – dichiara il sindaco Elena Pavan – l’annuncio del Capodanno a Bassano è un momento liberatorio. Questo evento è stato voluto fortemente, ideato con largo anticipo, organizzato con cura e passione, sia per la parte artistica che per le misure logistiche e di sicurezza. Sarà una festa sorprendente e coinvolgente, che ci accompagnerà in un abbraccio collettivo verso l’inizio del nuovo anno.

Ringrazio già ora le tante persone che stanno lavorando, e che lavoreranno anche dietro le quinte, per questo evento. E invito tutti i bassanesi a unirsi ancora numerosi, dopo averlo fatto in occasione di tante manifestazioni durante questo 2023, per continuare godere insieme di un ritorno alla normalità e alla condivisione che tanto ci piace, e al quale mai più speriamo di dover rinunciare”.

Giovannella Cabion

“Una città come Bassano non soltanto merita di avere il Capodanno in piazza – sostiene l’assessore alla Cultura e agli Spettacoli, Giovannella Cabion – ma merita anche che questo sia un evento all’altezza, come quello che sarà garantito da Radio Voice, una realtà del nostro territorio in costante crescita che abbiamo il piacere di coinvolgere e contribuire a valorizzare”.

Giovanni Bosio

“Siamo davvero felici – commenta il Presidente della ProBassano, Giovanni Bosio – di tornare a inserire questo appuntamento nel nostro ricco programma di eventi e attività pensati per il periodo natalizio, fino all’Epifania. In piazza Libertà sarà aperta la nostra casetta di legno, già attiva dall’inizio del Natale a Bassano come punto di ristoro, mentre le altre due casette saranno rimosse dopo il 25 dicembre per fare spazio al palco e al pubblico del Capodanno, oltre che al successivo arrivo della Befana”.

Nicola Battocchio

“Sarà un Capodanno musicale, di divertimento e di intrattenimento – spiega el Bat, alias Nicola Battocchio, ideatore e fondatore di Radio Voice – in primis perché la Città di Bassano merita un Capodanno dinamico e coinvolgente, e soprattutto per far conoscere la Radio del territorio che in pochi mesi sta riscuotendo tanto successo anche fuori Regione!

Un nostro ringraziamento va alla Pro Bassano, organizzatrice dell’evento, e al Comune che ha permesso tutto ciò in completa sicurezza così da poter attirare in Piazza una vasta tipologia di spettatori, dai ragazzi alle famiglie con bimbi al seguito. Che dire? Ci vediamo in Piazza: Natale con i tuoi.. Capodanno con Radio Voice!”

DIVIETI E MISURE DI SICUREZZA

In occasione del Capodanno a Bassano del Grappa, dalle ore 21.00 di domenica 31 gennaio 2023 alle ore 3.00 di lunedì 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti misure in piazza Libertà, piazza Garibaldi, piazzotto Montevecchio e in tutte le vie di accesso a tali piazze del centro storico:

divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e/o bevande in contenitori di vetro e lattina (bottiglie, bicchieri ed altro) anche nei plateatici/dehor delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi, attività artigianali/commerciali e distributori automatici;

divieto di vendita, detenzione ed utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di bombolette spray e/o contenitori di qualunque natura emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti (schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc.) atte a recare danno a persone, cose e beni;

divieto di detenzione ed utilizzo di prodotti/artefizi pirotecnici, sia nelle sopracitate aree interessate dalla manifestazione che nelle vie Gamba, Pusterla, Ferracina, Angarano (lato est dall’incrocio con Via Scalabrini) e sul Ponte Vecchio, detto Ponte degli Alpini.

I divieti di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattina non sono validi se ciò avviene all’interno dei locali.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 500 euro, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni.

Bassano del Grappa, 22 dicembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Vedi Ordinanza con i divieti e le misure di sicurezza che saranno in vigore