Pallacanestro Vicenza: c’è Ravenna in casa per rialzarsi

Basket Serie B Nazionale – La Pallacanestro Civitus Allianz Vicenza torna domani sera, ore 18,30 al PalaGoldoni (arbitri Gallo di Monselice e Zanelli di Motta di Livenza), per la penultima d’andata che è anche l’ultima dell’ anno solare , per affrontare Ravenna. Un team in ottimo stato e che punta ad uno dei primi otto posti della classifica finale, al fine di garantirsi i playoff di maggio. Vicenza si ripresenta davanti ai propri tifosi dopo il bruttissimo ko di Fabriano, con quel terribile ed inatteso parziale di 27 a 7 rimediato nel primo periodo che ha di fatto chiuso anzitempo la contesa, rimettendo in discussione molte certezze, acquisite dopo la convincente vittoria con Padova.

I biancorossi

Non possono certo permettersi il lusso di fallire l’appuntamento con la conquista di due punti essenziali, in quello che è il match che precede la classica sosta natalizia. C’è una classifica davvero magra da rimpolpare, e su questo importantissimo aspetto è legittimo spendere alcune considerazioni. La graduatoria ci dice che, con Lumezzane posizionato a quota 14 ed attualmente fuori dalla mischia, il rischio è che sia rimasto a disposizione un solo posto per la salvezza diretta, con sei club a contenderselo in un vero e proprio mini campionato. Il riferimento è per Virtus Imola e Virtus Padova appaiate a quota 10 (e di fronte proprio domani sera), Vicenza, Ozzano e Bisceglie a 8 e l’attuale fanalino di coda Taranto a 6.

La “prima classificata” di questo mini torneo alla conclusione della stagione regolare sarebbe salva, l’ultima incapperebbe nella retrocessione diretta, mentre le quattro di mezzo sarebbero impegnate ad evitare la seconda retrocessione in un playout a doppio turno. La pallacanestro Vicenza , che soltanto all’ultimo momento saprà se Ambrosetti potrà essere della partita, è chiamata a togliersi dalla spalla la scimmia dei pessimi approcci alle gare. La spina è necessario attaccarla subito. Servono determinazione, ferocia agonistica e consapevolezza. Troppi i punti persi per strada. Si sta pagando un prezzo troppo alto.

OraSì Ravenna

Rendimento sinora forse un pò al di sopra delle aspettative per il quintetto di coach Bernardi, posizionato in zona playoff e che arriva da cinque brillanti successi nelle ultime sei gare disputate. La striscia si è interrotta domenica scorsa al palaCosta ad opera di una Rucker Sanve, che dopo un primo tempo alla pari ha piazzato, nel terzo periodo, un parziale di 34 a 16, spezzando le velleità dei romagnoli. Un progetto giovane quello ravennate, dopo la discesa dalla serie A2 . L’asse play-pivot registra solo 23 anni di media, ma svariate stagioni in serie cadetta. Bedetti e Nikolic sono i top dell’intero roster . Ma la squadra si sta comportando davvero bene ed è un’autentica mina vagante.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Diego Terenzi