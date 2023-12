Malo: sala gremita per la consegna premi “Città di Malo”

In una sala consiliare gremita all’inverosimile, l’amministrazione comunale di Malo ha omaggiato alcuni cittadini ed associazioni che si sono contraddistinti per il loro operato a favore della comunità maladense.

“Città di Malo”

Il premio “Città di Malo” è andato a Gianni De Marchi, Fiorindo Marchioro, Massimiliano De Marchi e al compianto Vilmino Rebeschin. Riconoscimenti sono stati consegnati ai rappresentanti della sezione del Cai, della Pallavolo Malo e del Gruppo di pattinaggio artistico. Mezzo secolo di attività, traguardo tagliato nel corso del 2023.

Inoltre sono stati premiati il vicebrigadiere Emanuele Caldarella e i carabinieri Raffaele Scialla e Lorenzo Giangregorio per il servizio svolto nel territorio. Alle patronesse della sezione Fanti di Malo e Monte di Malo e ai volontari di Campo Malo e dei comitati della sagra di San Michele a Case e di Borgo Redentore.

Gianni De Marchi

I premi della città sono stati conferiti a Gianni De Marchi, 90 anni, capogruppo degli Alpini dal 1961 e determinante, come ha sottolineato il sindaco Moreno Marsetti, a far crescere il gruppo locale delle penne nere fino a farlo diventare uno dei più numerosi e importanti d’Italia.

A Fiorindo Marchioro è stato riconosciuto il suo impegno costante e silenzioso a favore della Pro Santomio sin dal 1985. Massimiliano De Marchi invece è l’anima del museo della Serica e della Laterizia di Malo.

Infine un premio postumo, ritirato dalla moglie cecilia, per Vilmino Rebeschin, fondatore dell’azienda metalmeccanica Rwm e per lunghi anni, ben 42, presidente del calcio Molina dove, come ha ricordato lo stesso sindaco, <ha lasciato un ricordo indelebile in molti giovani, come il sottoscritto>, rammentando così la sua militanza calcistica nella squadra della frazione maladense.

Infine una targa è stata consegnata alla Compagnia Calcio a 5 per un gesto di far play durante una partita . Ospiti a sorpresa della mattinata sia Babbo Natale che il Ciaci. Quest’ultimo per ricordare che i festeggiamenti per il centenario del Carnevale sono iniziati con la pubblicazione del libro sul secolo di storia della manifestazione maladense.

Malo, 21 dicembre 2023