Malo: approvato il bilancio di previsione 2024

Approvato con un solo voto contrario e tre astenuti il bilancio di previsione 2024 per il Comune di Malo che movimenta, per la parte corrente, quasi 17 milioni di euro e frutto, come ha sottolineato l’assessore Silvia Berlato <di un intenso lavoro di condivisione tra i vari assessorati, fatto di confronti costruttivi della giunta e condiviso con la squadra tutta, al fine di garantire la sostenibilità economica e l’efficienza nella continuità della redistribuzione delle risorse per renderle servizi con la qualità e la presenza che richiedono la corretta gestione così detta da “buon padre di famiglia” che un’amministrazione deve avere>.

Nessun aumento per quanto riguarda imposte e tariffe comunali e non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. Sociale e istruzione fanno la parte del leone con investimenti pari a 2,9 milioni di euro.

Silvia Berlato

<L’istruzione è la base per darci i mezzi e continuare a formarci e a studiare per poi apprezzare le arti, la scrittura, il teatro, la musica. Una buona amministrazione non può prescindere dalle iniziative culturali che devono essere diversificate e con un approccio inclusivo, con le risorse che rimangono inalterate rispetto allo scorso anno perché sono state aumentate all’inizio della nostra amministrazione, continueremo a promuovere una varietà di eventi che celebrino le arti e le espressioni culturali più diverse, con eventi accessibili come il contenitore di arte cultura e spettacolo Amalofestival – prosegue Berlato che, oltre al bilancio, detiene i referati della cultura e dello sport.

Continueremo anche con collaborazioni importanti sia con le associazioni culturali del territorio sia con enti come la Soprintendenza e l’Università di Verona nello sviluppo dello studio del sito archeologico che stiamo valorizzando e scoprendo sul nostro Monte Palazzo e che vedrà un’altra restituzione nella prossima primavera. Piuttosto che nella riorganizzazione e valorizzazione dell’archivio storico>.

PIANO DELLE OPERE

Per il 2024 sono previsti 300 mila euro di asfaltature oltre ad 1.890.000 di opere che scaturiranno dall’aggiudicazione di ben 3 bandi. Un bando di 800 mila con cui l’amministrazione comunale destinerà un contributo regionale scegliendo la linea della biodiversità, andando pertanto a realizzare due parchi pubblici di cui uno al Pascoleto e uno in Villa Clementi oltre alla realizzazione di un parco inclusivo sempre in Villa Clementi.

Un milione di Euro dalla partecipazione ad un bando PNRR per miglioramento e meccanizzazione rete raccolta differenziata rifiuti urbani <Abbiamo partecipato ad un bando PNRR a cui hanno partecipato tutti i Comuni dell’Alto vicentino ma solo 4 sono risultati aggiudicatari del bando, tra i quali Malo – spiega Berlato- – Tra l’altro 1 milione di euro è la cifra massima che poteva essere percepita. Altri 90.000 Euro ricompresi nel PNRR per l’efficientamento energetico.

Da non dimenticare che un milione di euro infine è destinato alla pista ciclopedonale che collegherà Molina a Malo. Il sindaco Moreno Marsetti precisa: <Nel piano non risultano interventi importanti come la nuova palestra delle scuole Rigotti e il nuovo Ceod, che sono in fase di progettazione e per i quali stiamo reperendo i fondi necessari senza dover intaccare le tasche dei cittadini contribuenti.

Sociale, sport, cultura sono prioritari per il nostre ente – conclude il primo cittadino. – Come ci stanno a cuore le manutenzioni che purtroppo sono state trascurate in precedenza e di cui ci stiamo facendo carico>.

Malo, 22 dicembre 2023

