Bassano del Grappa: gli Auguri del Sindaco Elena Pavan

Cari concittadini, anche quest’anno abbiamo voluto che per il nostro Natale Bassano fosse Città di luce.

Decorazioni, abeti, il presepe dei Remondini e i presepi nella chiesa di San Giovanni adornano il centro storico. Ma sono tanti i segni luminosi che si colgono nelle nostre case ad accompagnare un periodo dedicato alle famiglie e agli affetti più cari.

Abbiamo scelto la luce

perché crediamo sia un simbolo importante, uno stimolo a recuperare fiducia dopo anni difficili. É importante farlo e ognuno può essere protagonista della differenza, nel suo ambiente e nel suo ruolo. Sono l’orgoglioso sindaco di una città accogliente e vivace. Dove il volontariato è concreto e a prevalere è l’attenzione per il bene comune Ognuno può trovare lo spazio per esprimere le sue inclinazioni, realizzare i suoi progetti, disegnare il suo futuro.

Non dimentichiamolo mai, soprattutto quando le cronache ci raccontano di luoghi e situazioni in cui le vite possono cambiare drasticamente nello spazio di un attimo.

È un Natale particolare per me e per tutti gli amministratori. Nel 2024 la città sarà chiamata a scegliere chi la guiderà nei prossimi anni.

Il percorso

Se penso al percorso compiuto fino a qui posso dire che, nonostante siano stati anni complicati, anche quando le circostanze che purtroppo ben conosciamo hanno reso difficile l’agire amministrativo. Abbiamo cercato di dare il massimo, lavorando all’insegna della concretezza e delle risposte da dare a Voi.

Alcune erano attese da tempo, altre riguardano progetti di cui a Bassano si discute da molto e in questo caso abbiamo posto fondamentali tasselli per la loro realizzazione futura.

Abbiamo lavorato per la Bassano del futuro, iniziando a compiere i dovuti passaggi amministrativi perché là dove sono state spese tante parole si iniziano a realizzare i fatti.

In questi mesi, in questi giorni, sono davvero numerose in città le presenze di turisti e visitatori, dall’Italia e dall’estero, ammirati dalla bellezza del nostro territorio e dalle tante proposte promosse in ogni ambito. Una risposta che è allo stesso tempo un forte stimolo a lavorare tutti, ogni giorno, sempre di più e sempre meglio perché nella nostra città, da sempre votata all’accoglienza, ognuno possa sentirsi a casa.

Un sentito augurio di buone feste a tutti voi.

Il Sindaco Elena Pavan

Bassano del Grappa, 22 dicembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa