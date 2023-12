Villaggio SOS di Vicenza: “cameo” al suo fianco

Sono 22 i giovani che hanno beneficiato del sostegno dell’azienda nell’ambito del programma Giovani verso l’AutonoMIA

Grazie al progetto, SOS Villaggi dei Bambini e cameo hanno aiutato i ragazzi a sviluppare le proprie competenze personali per trasformarle in opportunità professionali.

SOS Villaggi dei Bambini

Anche l’anno che sta per terminare ha visto cameo al fianco di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione a livello mondiale impegnata nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle e che in Italia si prende cura di oltre 800 persone attraverso i 5 Villaggi SOS di Trento, Ostuni, Saronno, Mantova e Vicenza.

Quest’ultimo, il Villaggio SOS di Vicenza, è stato particolarmente coinvolto dal supporto di cameo nell’ambito del Programma Giovani Verso l’AutonoMIA: il percorso socio-educativo, avviato nel 2016, per accompagnare i ragazzi nella transizione verso una vita autonoma, integrata nella società.

Villaggio SOS di Vicenza

Nel 2022, sono stati 22 i giovani ospiti del Villaggio SOS di Vicenza, 12 ragazze e 10 ragazzi, a beneficiare di questo progetto ideato per aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie competenze personali per trasformarle in opportunità professionali. Grazie al progetto, oltre alle attività di Orientamento sulle pre-autonomie come gestione della casa, cura di sé e gestione dei risparmi, si è lavorato con i ragazzi nel prepararli al mondo del lavoro, accompagnandoli nel bilancio delle competenze, nella stesura del curriculum vitae e nella ricerca del lavoro.

Nell’ultimo anno la maggior parte dei 13 beneficiari under 18 ha svolto lo stage di alternanza scuola-lavoro; 7 ragazzi over 18 su 9 invece hanno svolto dei tirocini professionali che si sono poi trasformati in assunzioni o apprendistati nei settori alberghiero, metalmeccanico, grafico, nell’estetica e nella ristorazione.

Alberto de Stasio

“Con questo progetto abbiamo scelto di stare accanto a SOS Villaggi dei Bambini fornendo un aiuto concreto non solo ai ragazzi che vivono nei Villaggi SOS ma anche a quelli che, una volta maggiorenni, devono pensare al loro futuro” ha dichiarato Alberto de Stasio, Direttore Generale di cameo.

Federica Ferrari

“Ciò che rende unico e solido il nostro legame con SOS Villaggi dei Bambini è che, in questi anni trascorsi insieme, abbiamo trovato il modo di supportare le loro cause anche al di là del contributo meramente economico.” commenta Federica Ferrari, Executive Manager Corporate Communication di cameo. “Più che una collaborazione, ciò che ci lega alla onlus è un rapporto di amicizia. Tanti progetti che abbiamo sviluppato insieme ci hanno permesso di conoscere la profondità dei bisogni di tanti ragazzi. Ma sono stati anche un dono per tutti noi che ne abbiamo preso parte, professionalmente e personalmente”.

Quella tra cameo e SOS Villaggi dei Bambini è infatti una storia fatta di vicinanza, calore e partecipazione che prosegue dal 2012 attraverso decine di progetti diversi tutti accomunati da un unico filo conduttore: affiancare l’organizzazione nel delicato e importante compito di dare ai più giovani il calore necessario per sentirsi amati e protetti, oltre che il supporto per potersi costruire un futuro più stabile e sereno possibile.

A proposito di cameo

cameo è un’azienda alimentare con sede a Desenzano del Garda (BS) specializzata in torte, dessert e pizze. Produce e distribuisce, su tutto il territorio nazionale, oltre 200 prodotti. Da più di 90 anni, con la consapevolezza del ruolo importante che il cibo riveste nelle vite dei consumatori, unisce le persone offrendo loro il gusto di casa. Lo fa attraverso i prodotti dei suoi marchi più iconici, cameo, Paneangeli e Bertolini, con i quali milioni di italiani creano il gusto di casa non solo scoprendo il piacere di fare qualcosa con le proprie mani ma anche gustandoli e condividendoli con i propri cari.

Per cameo, creare il gusto di casa, significa anche preservare il mondo in quanto casa in cui valga la pena vivere, adottando una strategia di lungo termine, attenta al risparmio delle risorse. Per i suoi 350 collaboratori, creare il gusto di casa vuol dire lavorare in un ambiente inclusivo, capace di ispirare, dove imparare ad agire in logica imprenditoriale, dando forma al proprio futuro.

Desenzano del Garda, 19 dicembre 2023

