Un’occasione imperdibile per nutrire la mente – Francesco Vidotto: al Teatro Palladio di Cesuna, cultura in scena

Cultura in scena è un iniziativa organizzata e promossa dal Comune di Roana in collaborazione con la Pro loco Cesuna.

Questo progetto è stato voluto fortemente dall’attuale amministrazione, per i suoi aspetti di adesione e condivisione con il nostro territorio.

La prima serata

Venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 presso il Cinema Teatro Palladio a Cesuna e vedrà come ospite speciale Francesco Vidotto, scrittore di montagna ed esploratore delle parole e delle montagne. Nato in una piccola comunità di alpinisti, ha trascorso gran parte della sua vita immerso nella bellezza e nelle sfide offerte dalle cime più imponenti. La sua scrittura, avvolta da un senso di avventura e rispetto per la natura, cattura l’essenza della montagna e delle emozioni che solo un luogo così suggestivo può suscitare. I suoi racconti guidano il lettore attraverso paesaggi mozzafiato e riflessioni profonde sulla vita e sull’avventura.

La sua passione per la scrittura e per il mondo della narrativa inizia in prima superiore quando legge “La storia infinita” e da quel momento scopre centinaia di autori, tra i suoi romanzieri preferiti figurano Italo Calvino, Stephen King, Andrea De Carlo, Giulio Bedeschi, Juan Rulfo, John Fante ed Hermann Hesse.

Ispirato da questi grandi autori, inizia a scrivere qualcosa di suo, una serie di racconti e romanzi brevi, senza mai pensare di pubblicarli. Nel 2005 però, su consiglio del regista Pupi Avati e dello scrittore Mauro Corona, decide di tentare di spedire un manoscritto alla casa editrice Rocco Carabba. Da quel momento la scrittura è diventata parte fondamentale della sua vita. Infine è spesso ospite delle trasmissioni Rai Geo e Linea bianca.

L’incontro sarà moderato da Stefania Longhini, giornalista di comprovata esperienza, che guiderà il pubblico attraverso le conversazioni con lo scrittore, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale.

L’evento è gratuito con prenotazione posti obbligatoria presso lo IAT ROANA (Tel. 0424/694361- e-mail: chalet@comune.roana.vi.it)

La collaborazione logistica è affidata alla Pro loco Cesuna che si occuperà di ogni dettaglio per garantire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Per maggiori informazioni:

IAT ROANA: Tel.0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it