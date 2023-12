Obiettivi raggiunti e progetti concretizzati – Provincia di Vicenza – Conferenza stampa di fine anno: a caratterizzare il 2023 sono i cantieri di strade e scuole, ma ancor più accordi e progetti che valorizzano il territorio

Il 2023 è l’anno dell’elezione del nuovo presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, votato a maggioranza dagli amministratori comunali vicentini.

Ed è stato proprio Nardin questa mattina a ripercorrere gli eventi più significativi dell’anno che sta per finire nella conferenza stampa di fine anno.

Andrea Nardin

“Un anno impegnativo che ha dato tante soddisfazioni -ha esordito il presidente Nardin- I 60 milioni di euro di lavori in corso e progetti sull’edilizia scolastica e i 25 milioni di euro sulle strade già raccontano di un ente fortemente impegnato per lo sviluppo del territorio, ma ci sono altri progetti di cui voglio parlare che hanno un valore che va ben oltre quello economico. Il primo è sicuramente l’Adunata degli Alpini che si terrà a Vicenza nel 2024 e che ha visto nel 2023 la fase organizzativa.

E’ un orgoglio per la Provincia e per me avere messo a disposizione palazzo Folco come quartier generale dell’evento: un palazzo storico che gli alpini hanno saputo riportare all’antico splendore. Tra gli obiettivi raggiunti di cui sono più orgoglioso -ha proseguito Nardin- c’è di certo l’accordo con la Fondazione Its Meccatronico per fare dell’ex Caserma Borghesi la nuova sede dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. Un complesso in stato di abbandono diventa così luogo di formazione per i ragazzi.”

Cantiere Tav

Il presidente ha ricordato anche il lungo confronto con Iricav per permettere il cantiere Tav ad Altavilla Vicentina mantenendo percorribile la strada del Melaro, a corsia ridotta ma pur sempre aperta, visto che chiuderla avrebbe creato disagi inimmaginabili. “Con lo stesso obiettivo affrontiamo anche la questione di Ponte Alto, tratto che avrà forte impatto sulla viabilità ordinaria -sottolinea Nardin- A breve dovrebbe aprire anche il tunnel di Lonigo ed essere cantierizzata la rotatoria di Montebello.”

Stanza del Coraggio

Tra i progetti che hanno caratterizzato il 2023 il presidente Nardin ha ricordato anche l’allestimento della Stanza del Coraggio, un’aula per le audizioni protetta nella Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore, riservata alle donne vittime di violenza. Un progetto della consigliera Giulia Busato e della Commissione Pari Opportunità, un sostegno concreto alla lotta contro la violenza di genere, una mano tesa alle donne che decidono di denunciare. “E mai come in questi giorni siamo convinti che questa lotta abbia bisogno di tutti per essere vinta.”

Nel 2023 la Provincia di Vicenza è diventata ambasciatrice di gentilezza, prima Provincia d’Italia ad avere aderito alla rete nazionale della gentilezza, grazie alla vicepresidente Maria Cristina Franco.

Le minacce ai Sindaci

E poi c’è stato l’abbraccio dei Sindaci vicentini a tre sindaci minacciati nell’espletamento del proprio lavoro: la sindaca di Arzignano Alessia Bevilacqua, la sindaca di Sandrigo Marica Rigon e il sindaco di Pianezze Luca Vendramin. “Episodi odiosi perché rivolti a persone impegnate a garantire giustizia e legalità.”

La mobilità sostenibile è uno dei temi che ha impegnato Nardin nel 2023, con la promozione sia del trasporto pubblico (400mila euro per abbattere il costo degli abbonamenti studenti) che della ciclabilità (2.114.793 euro di contributi ai Comuni per realizzare piste ciclabili).

“Ad oggi Svt viaggia verso il pareggio di bilancio -ha sottolineato Nardin- e soprattutto ha rafforzato il proprio impegno per offrire un servizio moderno e rispondente alle necessità degli utenti, con oltre 14milioni di km percorsi e 850.830 corse.”

Il rapporto tra Provincia e Comuni vicentini è fatto di dialogo e confronto, ma anche di sostegno: nel 2023 la Provincia ha assegnato, oltre ai contributi per le piste ciclabili, anche 7milioni di euro ai Comuni per cofinanziare 26 interventi stradali. In aggiunta, altri 281.000 euro sono destinati a 19 progettazioni di altrettanti interventi stradali.

“Ringrazio i consiglieri provinciali per la collaborazione, l’impegno e la passione con cui interpretano questo ruolo -ha concluso il presidente Nardin- e ringrazio istituzioni e forze dell’ordine con cui la Provincia si relaziona quotidianamente con l’obiettivo condiviso del bene comune.”

EDILIZIA SCOLASTICA

Tra fondi propri e fondi Pnrr, si stanno investendo sugli istituti superiori quasi 60milioni di euro (59.156.050 euro per la precisione, di cui circa 32milioni di Pnrr, poco meno di 27 milioni di euro di fondi propri della Provincia, 680.000 euro lavori Global).

Tutti i lavori Pnrr sono stati consegnati, nel rispetto e spesso anticipando i vincoli temporali imposti dalla normativa. In totale 15 interventi tra ampliamenti (Galilei di Arzignano 3,6milioni di euro; Montagna di Vicenza 5,1 milioni di euro; Quadri di Vicenza 1,9 milioni di euro; Parolini di Bassano del Grappa 7,5milioni di euro), miglioramenti sismici e messa a norma (De Fabris di Nove 3,96 milioni di euro; Artusi di Recoaro 1,75 milioni di euro), lavori sulle palestre (palestra Garbin di Thiene 2,85 milioni di euro; palazzetto dello sport di Valdagno 3milioni di euro).

Con fondi propri la Provincia ha dato il via a 17 interventi. Tra i principali, lavori in corso al Montagna di Vicenza per il rifacimento dell’aula magna (2,5 milioni di euro) e lavori ormai al termine al Garbin di Thiene (4,2 milioni per l’ampliamento) e al Lioy di Vicenza per adeguamento normativo (1milione di euro) .

Più contenuti nel costo, ma non meno importanti, sono i 23 interventi eseguiti nel 2023 dal Global Service per conto della Provincia negli edifici scolastici, per un importo di oltre 680mila euro. Piccole manutenzioni, rifacimenti delle centrali termiche e dei servizi igienici, messa in sicurezza di coperture e altri lavori che permettono la maggiore fruibilità e l’efficienza delle strutture che ospitano le scuole.

STRADE

Nel 2023 la società Vi.Abilità, braccio operativo della Provincia per la gestione delle strade di competenza, ha gestito cantieri per circa 13milioni di euro. Tra le opere più importanti l’allargamento della strada della Vena (1.700.000 euro), la ricostruzione del ponte sul Bacchiglione in località Secula a longare (5.400.000 euro). Al via a inizio 2024 ci sono l’allargamento della strada del Costo tra Treschè Conca e Canove (2.950.000 euro) e la manutenzione dei sistemi di protezione di 7 ponti (1.250.000 euro).

L’attività manutentiva ha previsto un investimento di 12.150.000 euro.

Tra le voci principali: asfaltature (circa 55 km di nuove asfaltature, 90 cantieri stradali, circa € 4.300.000); sostituzione di guard rail (circa 3.600 metri di nuovi guard rail, 1.900.000 euro); 6 appalti per la manutenzione di ponti (€ 1.650.000). E poi 14 interventi di consolidamento di frane e dissesti (circa € 970.000), trattamenti antighiaccio e sgombero neve (1.400.000 euro), manutenzione del verde, pulizia e spazzamento strade, segnaletica orizzontale per circa 350 km di strade.

TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico è stato un tema particolarmente attenzionato dalla Provincia, con un confronto costante tra il gestore del trasporto pubblico locale Svt e la Provincia, che detiene il 64% delle quote dell’azienda. La strategia di potenziamento del servizio, fatta di ascolto delle esigenze degli utenti e di promozione del mezzo pubblico come alternativa al mezzo privato, ha portato all’aumento della vendita degli abbonamenti rispetto allo scorso anno. Merito anche di un contributo di 400mila euro con cui la Provincia di Vicenza ha abbattuto il costo degli abbonamenti annuali studenti: un gesto concreto a sostegno delle famiglie vicentine.

Nel 2023 Svt ha percorso oltre 14milioni di km per un totale di 850.830 corse.

Grazie all’acquisto di 14 nuovi autobus, e ad una politica di svecchiamento della flotta perseguita negli anni, oggi il parco mezzi di Svt ha un’età media di 8,8 anni. Sono in arrivo 16 autobus elettrici con tecnologia flash charge per un valore di 19 milioni di euro.

Vicenza, 21 dicembre 2023

