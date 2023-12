Natale la solidarietà è sotto l’albero: scopri le iniziative a Thiene

A Natale la solidarietà è sotto l’albero, numerose le iniziative promosse dall’Assessorato per le Politiche Sociali per le imminenti festività

Natale è una delle occasioni più importanti per dimostrare la solidarietà e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei confronti di chi vive situazioni di disagio e ha particolare bisogno del calore di un abbraccio, di una stretta di mano, di incoraggiamento e di speranza.

L’Assessorato alle Politiche Sociali, che quotidianamente svolge attività di sostegno alle fasce deboli, ha organizzato con questo spirito, anche quest’anno, una serie di iniziative per portare l’augurio di un sereno Natale ai “cittadini speciali” della Città.

Scopri a chi sono rivolte le sosprese

Per i 139 utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, gli auguri stanno arrivando tramite le collaboratrici di assistenza che recapitano agli utenti un biglietto natalizio e un piccolo dono. Anche l’Assessora alle Politiche Sociali, Anna Maria Savio, si è unita al Personale per porgere gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale.

Il messaggio augurale, insieme al piccolo presente, è stato consegnato anche a ciascun ospite della Casa di Riposo “Opera Immacolata Concezione” e del Centro Diurno “Il Melograno”.

L’arrivo del Natale in Casa Albergo è stato già festeggiato nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre scorso, assieme ai residenti della struttura. Ma anche ai volontari dell’associazione Età Serena. In un clima familiare di festa, l’Amministrazione Comunale e gli Ospiti hanno vissuto insieme un momento conviviale particolarmente sentito ed emozionante.

La solidarietà continua con…

Grazie alla generosità e alla sensibilità dell’imprenditore Ambrogio Dalla Rovere, sempre attento alle necessità del territorio thienese a cui è profondamente legato, tante famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà potranno beneficiare di aiuti concreti.

Nel corso del 2023 l’Amministrazione Comunale ha sostenuto i nuclei familiari bisognosi attraverso contributi economici (integrazione minimo vitale, locazione e spese di prima sistemazione. Oltre all’integrazione rette strutture residenziali, utenze, spese scolastiche e altro) per oltre 570.000 euro.

La dichiarazione dell’Assessora Savio

«Alle richieste di aiuto che continuano ad arrivare numerose in Comune – dichiara l’Assessora Anna Maria Savio – l’Amministrazione risponde costantemente con i servizi a disposizione per le fasce deboli. È altresì indispensabile far sentire la presenza, anche fisica, di noi Amministratori nei confronti dei cittadini. Oltre a di chi vive situazioni di emarginazione e solitudine. Un sorriso, una parola di conforto, uno sguardo amorevole sono segni importanti che fanno bene all’anima».

E visto che anche un giocattolo può portare serenità e far sentire amato un bambino, ai piccoli ospiti della Casa della Solidarietà saranno consegnati dal Sindaco, Giampi Michelusi, e dall’Assessora Anna Maria Savio quelli donati da Magazzini Munari.

Thiene, 21 dicembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa