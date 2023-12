City Campus: il progetto di città universitaria ha preso il largo

Presentati i risultati della raccolta fondi del progetto che vuole contribuire a fare di Vicenza una città universitaria – City Campus

163 soci finanziatori, tra cui 156 persone fisiche, 6 aziende e 1 associazione per una raccolta complessiva di 587.500 euro. E il progetto City Campus, ha preso il largo.

Il progetto

Sviluppo innovativo in un’ottica di “fair living” che ha l’obiettivo di contribuire in modo decisivo a fare di Vicenza una città universitaria ha raggiunto così il primo fondamentale risultato: la raccolta fondi ha superato i 250mila euro, condizione fondamentale per accedere al finanziamento bancario, e avviare concretamente le opere di costruzione che rappresenteranno un esempio di rigenerazione urbana con la realizzazione delle due residenze universitarie in via Carducci e in via Margherita per un totale di 96 posti letto.

Ne ha dato conto Urbana, società cooperativa promotrice del progetto, durante un recente incontro che ha raccolto i soci finanziatori.

Tommaso Carrieri

“L’incontro è stata l’occasione per festeggiare un risultato che è andato ben al di là delle attese e che evidenzia un interesse diffuso molto importante rispetto un progetto innovativo con un forte impatto sociale” – spiega Tommaso Carrieri di Urbana.

Massimiliano Quaresimin

“Uno dei dati che sicuramente colpisce – aggiunge Massimiliano Quaresimin – è che la raccolta fondi si è realizzata in poco più di un mese (dal 7 ottobre al 10 novembre) e ha visto davvero un coinvolgimento di moltissimi singoli cittadini che hanno deciso di metterci del proprio in un progetto che vuole incidere sulla qualità della vita della nostra città, innanzitutto con uno sguardo privilegiato ai giovani”.

La campagna di raccolta denominata “0,1k di City Campus”, che si appoggia a Banca Etica, si caratterizza come operazione finanziaria diffusa che ha coinvolto moltissime persone di tutte le età anche per la sua accessibilità: ogni azione ha un valore di 100 euro. E così il 74 per cento dei sottoscrittori ha investito meno di 5mila euro e il 45 per cento ha messo tra i 200 e i mille euro. Nel corso dell’incontro alcuni dei soci hanno portato una testimonianza del perché la loro adesione.

Oltre al sostegno di moltissimi singoli cittadini, si sono mosse e hanno investito proprie risorse anche cooperative sociali (quali Città solidale, l’Orsa Maggiore, LPV, Piano Infinito, Tangram, Verlata), realtà imprenditoriali e sociali quali Coopfond, Cisl di Vicenza, e l’associazione Non Dalla Guerra.

Aggiungono Quaresimin e Carrieri

“Durante questi mesi di progettazione e preparazione abbiamo registrato tanta energia – commenta Massimiliano Quaresimin -. Siamo molto contenti, la raccolta è avvenuta in autunno, tempo propizio anche per buone novità. La campagna ”0,1k di City Campus” è una vera iniezione di fiducia, di scelte consapevoli, a buon rendere”.

“Questi risultati testimoniano come la finanza può riscattarsi quando si fa accessibile, democratica e diffusa – evidenzia Tommaso Carrieri – Abbiamo iniziato un percorso che, per i soci finanziatori, durerà almeno 7 anni, il tempo di evoluzioni e sviluppi verso la città e il mondo del 2030”.

Il progetto parte dalla constatazione che il contesto immobiliare italiano per studenti e giovani fuori sede rispecchia un’offerta residenziale insufficiente rispetto alle necessità e che una proposta di fair living ha l’ambizione di impattare sul contesto in cui si sviluppa anche con riferimento alla mobilità, al cibo, all’inclusione in una logica di sostenibilità.

A breve partiranno i lavori per la residenza in Viale Margherita che confina con le nuove aule universitarie e al suo interno è prevista anche la mensa.

La sottoscrizione di azioni (che consentono anche un vantaggio fiscale) continuerà e sarà possibile fino al 1’ aprile 2024 e punta al coinvolgimento anche di altre realtà imprenditoriali.

Nell’ambito del progetto City Campus Urbana, in collaborazione con il Centro Studi Regionali Giorgio Lago e SHERPA srl, lo spin-off universitario dedicato alla ricerca e all’innovazione nel campo dello sviluppo locale sostenibile sta sviluppando un percorso di ricerca-azione a partire dalle esigenze di Vicenza città universitaria i cui risultati saranno messi a disposizione dell’Amministrazione comunale in un’ottica di fair living integrato per il master plan verso il progetto di Vicenza città universitaria.

Fonte Lucia Barbiero City Campus