Asiago: il Sindaco replica a dichiarazioni segretaria PD Elly Schlein

Le parole di Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago, in replica alle dichiarazioni odierne della segretaria del PD, Elly Schlein

“L’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DA GOLF DI ASIAGO RAPPRESENTA GRANDE OPPORTUNITÀ PER L’INDOTTO ECONOMICO E PER IL TURISMO DI TUTTO L’ALTOPIANO”

“Il campo da golf di Asiago è un’eccellenza sportiva e turistica in ambito nazionale, crea un indotto essenziale per tutto il turismo dell’Altopiano e il Parlamento italiano riconosca l’importanza di questo progetto. Non a caso l’Amministrazione comunale e la società del golf hanno pronto il progetto per l’ampliamento, in fase di realizzazione, per un importo complessivo di 8 milioni di euro, che vedranno l’utilizzo di fondi di confine e regionali, che consentiranno di perseguire continuare nella strategia di destagionalizzare e qualificare l’offerta turistica del nostro territorio”.

Roberto Rigoni Stern

Lo sottolinea oggi il Sindaco della Città di Asiago, Roberto Rigoni Stern. In replica alle dichiarazioni odierne apparse su Repubblica della segretaria del PD, Elly Schlein. La quale ha contestato lo stanziamento di 2,4 milioni di euro destinati all’ampliamento dell’impianto sportivo, accusando la maggioranza parlamentare di voler assegnare ‘mancette’.

“Il nostro impegno va nella direzione di rilanciare i grandi impianti sportivi di Asiago creando una sorta di eccellenza in ambito turistico sportivo. Di fatto sarà realizzato il più importante campi da golf in montagna d’ Europa al quale verranno conferiti standard di qualità internazionale capaci di attrarre golfisti da tutto il mondo.

Realizzeremo una struttura polifunzionale per la pratica del golf e dello sci nordico. Grazie ad un progetto di un importante architetto inglese, che prevede l’ampliamento a 27 buche dell’attuale golf che dispone già di 18 buche. Con questo puntiamo all’eccellenza per rendere Asiago una meta unica nell’ambito internazionale in questo settore”.

Asiago, 21 dicembre 2023