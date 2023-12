Adriana Simpsi (Vicenza Volley): “Sono sicura, faremo meglio”

Serie B1 femminile girone B, Adriana Simpsi (Vicenza Volley): “Sono sicura: nella seconda parte di stagione faremo meglio”

L’ottimismo e la carica della giovane schiacciatrice bresciana della formazione berica, attualmente quarta a pari merito nel raggruppamento

Una prima parte non ancora completata positiva, anche se con qualche recriminazione, ma soprattutto con margine in vista della seconda parte abbondante di stagione. In serie B1 femminile, Vicenza Volley si sta confermando formazione di buon spessore nel girone B comandato in classifica dall’Azimut Giorgione. In un raggruppamento equilibrato, le beriche attualmente quarte con 17 punti a braccetto con Ripalta Cremasca e Orotig Peschiera Ponti, a -1 dall’Arena Volley Team terza.

Adriana Simpsi

A tracciare un primo bilancio è la schiacciatrice Adriana Simpsi, bresciana classe 2003 al suo primo anno nella società del presidente Andrea Ostuzzi.

“Venivamo da una bellissima partita contro Ostiano (3-0 casalingo, ndc) – commenta Adriana – speravamo di poterci ripetere sabato scorso a Crema ma purtroppo non ci siamo riuscite. L’Enercom Fimi si è confermata una compagine ostica, noi non siamo state in grado di reagire. Di certo, la sfortuna con le due palleggiatrici infortunate non ha aiutato, ma è mancato un po’ tutto, quasi nulla ha funzionato e non siamo riuscite a reggere l’urto cedendo in tre set”.

Brillanti vittorie alternate a qualche passo falso, spesso netto. “A volte – analizza la Simpsi – abbiamo black out per tutta la partita, ci sta succedendo un po’ spesso e dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo trovare noi stesse, visto che quando giochiamo bene possiamo dar filo da torcere a tutte le squadre. Ci manca un po’ di continuità, sappiamo le nostre potenzialità, ma siamo troppo altalenanti”.

Ora la sosta

“Ci riposiamo un po’ fisicamente e mentalmente, anche perché il ko di Crema è stato pesante a livello di testa. Sono sicura che ci riprenderemo e alla ripresa con Noventa sapremo espimerci al meglio: la nostra palestra e il nostro pubblico ci aiuteranno, in casa la nostra forza spesso esce benissimo”.

Infine conclude. “A Vicenza mi sto trovando molto bene con compagne, staff e società, cerco di dare il mio contributo e farmi trovare pronta, aiutando le mie compagne in allenamento e faccio il possibile per migliorare me stessa e contribuire alla crescita di squadra. Sono molto contenta di quest’anno, insieme alle mie compagne ho qualche sassolino nella scarpa da togliere nel nostro cammino e sicuramente nella seconda parte faremo meglio”.

Il 2023 di Vicenza Volley, però, non è ancora finito: dal 27 al 29 dicembre – insieme all’Us Torri – ci sarà la Volley Christmas Cup-Trofeo Volksbank, torneo giovanile di volley femminile per le categorie under 13, under 14 e under 16 che coinvolgerà circa 700 atlete.

Per quanto riguarda la prima squadra, invece, la ripresa del campionato di B1 femminile è fissata per sabato 13 gennaio alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per il derby provinciale contro l’Ipag Volley Noventa.

Nella foto di Daniele Marangoni, Adriana Simpsi (Vicenza Volley)

VICENZA, 20 DICEMBRE 2023

