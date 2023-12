Vicenza, concerti estate 2024: Nick Mason e Marcus Miller

A Vicenza Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, e Marcus Miller, leggenda del funk – In piazza dei Signori a Vicenza la grande musica internazionale: due concerti imperdibili.

Il 2024 sarà ancora un anno di importanti live a Vicenza. Grazie a DuePunti Eventi, piazza dei Signori risuonerà della grande musica internazionale con l’arrivo di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd (19 luglio), e di Marcus Miller, leggenda del funk (20 luglio), una produzione D’Alessandro e Galli. I concerti sono organizzati in collaborazione con la Città di Vicenza.

Estate 2024

«Entra nel vivo la programmazione musicale del 2024. Dopo aver annunciato la presenza a Capodanno di uno dei nomi più apprezzati della musica leggera italiana, Max Gazzè, iniziamo a popolare di appuntamenti anche la stagione estiva – annuncia l‘assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Grazie alla disponibilità dell’artista, accoglieremo il 19 luglio, nuovamente, il batterista di Pink Floyd, Nick Mason che nel 2023 non si è potuto esibire a causa del maltempo offrendo così ai numerosi fan l’opportunità di ascoltare dal vivo una grande star. Il giorno successivo avremo invece una leggenda del jazz e del funk, Marcus Miller, uno dei migliori artisti del genere. Il calendario degli eventi musicali non si chiude qui ma si arricchirà di altri nomi per una città sempre più viva!»

Nick Mason

ritorna in cartellone con il progetto “Saucerful Of Secrets” il 19 luglio 2024 (ore 21.30), dopo l’annullamento del concerto della scorsa estate a causa del maltempo. Gli appassionati potranno così ritrovare sul palco il supergruppo che ha formato nel 2018 con Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet) e Lee Harris (Blockheads) e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre- Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che i Pink Floyd hanno insegnato a tutte le generazioni.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute band, bensì un mezzo per “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

Marcus Miller,

tra i musicisti più influenti del nostro tempo, sarà a Vicenza il 20 luglio 2024 (ore 21.30). Virtuoso del basso e vera e propria leggenda del jazz e del funk , Marcus ha sempre composto e prodotto per il cinema: da Boomerang (1992) a Marshall (2017); dal Black Movie Soundtrack Festival alle numerose collaborazioni con Disney Studios, e più recentemente con Apple per un documentario sulla vita di Sidney Poitier (2022). Per questo nuovo spettacolo che mette in primo piano il suo genio come produttore, Marcus sarà circondato da una band eccezionale. L’artista newyorkese ha una carriera di 45 anni.

DueGrammy Awards, un Edison Prize in Olanda, una ‘Victoire du Jazz’ in Francia e la nomina UNESCO nel 2013 come Artista per la Pace e portavoce del progetto Slave Route, sono alcuni dei riconoscimenti che gli sono stati conferiti in tutto il mondo durante gli anni di attività. Marcus non è solamente un bassista, ma è anche un creatore, produttore, polistrumentista e un compositore straordinario e prolifico. Le sue numerose collaborazioni parlano per lui: Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcuni, hanno plasmato il suo ambiente musicale e lo hanno reso un’icona della musica jazz, funk e soul.

I biglietti per i concerti di Nick Mason e Marcus Miller saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone a partire dalle 11 di giovedì 21 dicembre 2023.

Concerto

Nick Mason – Piazza dei Signori – Vicenza

19 luglio 2024 – ore 21.30

Poltronissima Platinum € 100+ diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 75+ diritti di prevendita

Poltronissima € 60+diritti di prevendita

Poltrona € 50+ diritti di prevendita

Marcus Miller – Piazza dei Signori – Vicenza

20 luglio 2024 – ore 21.30

Poltronissima Platinum € 46+ diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 34+diritti di prevendita

Poltronissima € 30+ diritti di prevendita

Poltrona € 25+ diritti di prevendita

Informazioni DuePunti Eventi

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza