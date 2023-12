Spazio Bixio con Giuseppe Dal Bianco e Giuseppe Laudanna

“Mutazioni 04” allo Spazio Bixio di Vicenza: sabato 23 dicembre tempo di musica con Giuseppe Dal Bianco e Giuseppe Laudanna

La stagione sul palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

“Mutazioni 04”

Suggestioni musicali di scena sabato 23 dicembre alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, dove prosegue la diciottesima edizione della rassegna “Mutazioni 04”, promossa dal Comune di Vicenza e curata da Theama Teatro, in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

L’appuntamento è con Giuseppe Dal Bianco e i suoi strumenti a fiato e con il pianista Giuseppe Laudanna, accompagnati da Piergiorgio Piccoli in occasione della presentazione di “Aeternitas”, lavoro discografico che ha visto per la prima volta il duo in sala di registrazione dopo otto anni di collaborazione. Il cd è pubblicato da Radici Music Records di Arezzo ed è inserito nella nuova collana Labyrint Music dedicata alla musica world contemporanea.

“Aeternitas”

Ricco di suggestioni, “Aeternitas” è composto da dieci brani strumentali, ognuno dei quali caratterizzato dall’utilizzo di uno o più fra gli innumerevoli strumenti a fiato, provenienti da ogni parte del mondo, con i quali da sempre Dal Bianco ama confrontarsi, mentre Laudanna, profondo conoscitore dell’universo armonico, raffinato arrangiatore e creatore di texture musicali, si propone muovendosi tra pianoforte, tastiere e percussioni.

Biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.

Theama Teatro – Ufficio Stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE