Serie A, Genoa-Juventus 1-1: Gudmundsson risponde a Chiesa

I bianconeri di Allegri non vanno oltre il pareggio nell’anticipo della 16^ giornata di Serie A in trasferta contro i rossoblu di Gilardino

Perde punti la Juventus, che non riesce a tornare momentaneamente avanti al primo posto in classifica in attesa dell’Inter. La squadra di Allegri pareggia infatti 1-1 in trasferta allo Stadio Marassi contro il Genoa di Gilardino, che rallenta la corsa dei bianconeri segnando un bel gol nel finale.

Genoa-Juventus 1-1, il racconto del match

La Juventus inizia la partita come al solito: in maniera accorta e attenta, in attesa di un’occasione. Il Genoa prova di girare palla, ma i varchi nella difesa ospite sono quasi inesistenti. A metà del primo tempo però il risultato si sblocca: brutta palla persa sulla trequarti da Badelj, ne approfitta Vlahovic che serve subito Chiesa, il quale smarca Martinez e viene steso. Calcio di rigore netto: se ne incarica proprio il numero 7, che con freddezza supera il portiere. Senza ulteriori emozioni finisce il primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Allegri continua a gestire, senza però creare occasioni clamorose – se non su calcio d’angolo con Bremer, su cui però il portiere del Grifone stavolta è super. All’improvviso però, proprio quando la Juventus sembrava aver messo in cassaforte la partita, ecco la zampata vincente dei padroni di casa: bella sponda volante di Ekuban subentrato per l’inserimento di Gudmundsson, che controlla e cadendo riesce a depositare in rete. Incolpevole Szczesny.

I bianconeri provano di riprenderla nel finale, ma mancano idee ed iniziative. Il match del Marassi finisce 1-1, pareggio che accontenta sicuramente più i padroni di casa che gli ospiti.

Perdono punti in vetta i bianconeri, allunga invece sulla zona retrocessione il Grifone

La Juventus perde punti importanti nella corsa scudetto. L’Inter infatti vince facilmente in trasferta contro la Lazio ed allunga in classifica a quota 41 punti; i bianconeri invece rimangono secondi a 37, quindi a -4 dai nerazzurri capolisti. Dietro invece vincono quasi tutte: si avvicinano Milan e Napoli, così come la Fiorentina, e non molla nemmeno la sorpresa Bologna – al momento quarto da solo.

Buon punto invece conquistato dal Genoa, che non perde in casa nemmeno contro una corazzata come la Juventus. Dopo le prime 16 partite di campionato quindi la squadra di Gilardino conta 16 punti in classifica ed è fermo al 14^ posto – a pari merito con il Sassuolo. I rossoblu si trovano quindi a +4 sull’Empoli, che al momento occupa la terzultima posizione – l’ultimo slot da cui si retrocede in Serie B. Il Genoa dunque dimostra ancora una volta di avere tutte le possibilità di guadagnarsi la permanenza nel massimo campionato italiano.