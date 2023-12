Matilde Vigna in residenza artistica al CSC San Bonaventura

Il CSC – Centro per la Scena Contemporanea, San Bonaventura, con sede presso la Chiesa dell’Ex Ospedale, ospita in questi giorni l’attrice Matilde Vigna in residenza artistica, insieme a Anna Zanetti, Greta Cappelletti e Giacomo Agnifili, che venerdì 22 alle ore 17.00 aprono al pubblico una prova aperta del loro ultimo lavoro.

Da molti anni ormai il Comune di Bassano del Grappa, con Operaestate e il suo CSC, è impegnato nella promozione e nello sviluppo dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi del contemporaneo, contribuendo allo sviluppo professionale degli artisti e alla diffusione e affermazione dei loro lavori in contesti nazionali e internazionali.

Ultima residenza

dell’anno quindi, dal 18 al 23 dicembre, con Matilde Vigna, giovane e accreditata attrice rodigina, tornata a Bassano dopo il successo nel corso dell’ultima edizione di Operaestate, quando ha presentato a Palazzo Bonaguro I Barbari – Monologo per una straniera, inserito nel progetto di drammaturgia tedesca, ma anche con lo spettacolo Una riga nera al piano di sopra, andato in scena al Teatro Remondini e molto applaudito dal pubblico del Festival.

La Vigna, in questa residenza bassanese, porta avanti la sua ricerca sul complesso tema del linguaggio, attraverso l’incrocio di diverse storie, intrecci, esperienze, punti di vista, innamoramenti. Cosa vuol dire avere le parole? Cosa vuol dire perderle?

Matilde Vigna

con Anna Zanetti, Greta Cappelletti e Giacomo Agnifili si interrogano sulle infinite implicazioni, pratiche e metaforiche, della perdita del linguaggio.

Partendo da una famiglia in cui la madre “perde” la capacità di esprimersi correttamente ritornando ad un’infanzia della mente, una famiglia in cui una nuova nascita evidenzia altre, infinite p9ossibilità di comunicazione, la riflessione sul linguaggio si allarga per diventare un discorso più ampio, pubblico e sociale.

Questa residenza, è sostenuto dal progetto Vene.Re 2023, che vede la collaborazione tra Operaestate Festival Veneto/CSC , Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza –e Teatro del Lemming, che sostenere la ricerca artistica di un/un’artista, compagnia, emergente o consolidata del Triveneto, con l’intento di ospitare un originale processo di creazione della durata globale di 45 giorni, prevedendo una restituzione presso le sedi di ciascun partner.

Fino al 31 gennaio, è aperto il bando 2024, iscrizioni sul sito www.operaestate.it

Il CSC continua dunque a mettere a disposizione degli artisti italiani e internazionali, un luogo e un tempo per portare avanti la loro ricerca, per incrociare le comunità locali attraverso laboratori e momenti di condivisione, sostenendo i processi creativi e alimentando le opportunità di dialogo, incontro e scambio tra gli artisti e il pubblico.

Matilde Vigna,

nata a Rovigo nel 1988, si diploma nel 2015 alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, con la direzione di Valter Malosti. Attrice e autrice apprezzata e accreditata, coltiva insieme alla passione per il teatro, anche quella per il cinema e la televisione, comparendo in film e serie tv, tra cui La leggenda di Lidia Poet e L’ultima notte di Amore. Riceve vari premi, tra cui ricordiamo il Premio UBU come miglior attrice under 35 nel 2019.

Durata 30 minuti – A seguire un dialogo tra l’artista e il pubblico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Informazioni Ufficio Operaestate/ CSC tel. 0424 524214 o 519803 (Bassano del Grappa – VI)

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well