Raccolta del multimateriale Marano Vicentino: info sui nuovi sacchi

Adeguamento alla normativa europea sui rifiuti: cambio nel colore dei sacchi per la raccolta del multimateriale dall’inizio dell’anno a Marano Vicentino, da azzurri a gialli.

I vecchi sacchi saranno comunque raccolti fino a esaurimento

Con il nuovo anno cambiano i sacchi per la raccolta differenziata del multimateriale, in previsione dell’adeguamento alla nuova normativa europea in ambito di rifiuti.

Le spiegazioni dell’asssessore Fabris

“Siamo chiamati ad allinearci alla rinnovata identificazione dei colori per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti che sarà uguale per tutti i paesi della Comunità Europea”. Spiega l’assessore Filippo Fabris. “Il primo cambiamento riguarda la raccolta del multimateriale. Significa passare dall’attuale sacco azzurro semi trasparente – fornito da Alto Vicentino Ambiente e pagato da ogni singolo cittadino all’interno della Tari, la tassa sui rifiuti – a un sacco di pari volume e dimensioni, ma di colore giallo semi trasparente”.

Questo cambiamento prevede che con la chiusura dell’anno non saranno più disponibili i sacchi azzurri in Comune. Alto Vicentino Ambiente (AVA) non li fornirà più, in quanto Marano Vicentino è rimasto l’ultimo Comune di AVA ad utilizzarli. “Ribadiamo che i vecchi sacchi saranno comunque raccolti dagli operatori ecologici fino a esaurimento”, specifica l’assessore.

“I nuovi sacchi non saranno più forniti da Alto Vicentino Ambiente. Tutti noi cittadini dovremo provvedere ad acquistare sacchi con le caratteristiche che riportiamo di seguito: capienza di 90 litri, dimensioni 60×90 centimetri (sacco aperto) e 30×90 (sacco chiuso), e di colore giallo semi trasparente. Si ricorda che qualsiasi altra tipologia di sacco esposto che non permetta agli operatori ecologici di vedere in trasparenza che cosa è stato conferito, sarà lasciato a terra e non verrà raccolto”.

L’intenzione dell’amministrazione maranese è di rendere disponibile quanto prima, negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, un sacco adeguato, come sopra descritto, con un prezzo calmierato uguale per tutti.

Marano Vicentino, 20 dicembre 2023

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino