Luciano Visintin: che gran rimonta al Rally Show Quadruvium

Solo una foratura ad inizio gara priva il pilota del Rally Team di un grande risultato. Grazie comunque ad un’avvincente rimonta al volante del Kart Cross Casmat, Luciano Visintin arriva ad un passo dalla top-ten

Rally Show Quadruvium

Quella al recente Rally Show Quadruvium svoltosi nella località di Karojba in Croazia domenica scorsa, è stata una trasferta dai due volti per Luciano Visintin, iscritto alla gara su sterrato col proprio Kart Cross Casmat in una classe dove non mancavano avversari qualificati.

Dopo la festosa cerimonia di partenza nel tardo pomeriggio del sabato, la gara prendeva il via la domenica mattina col primo dei quattro passaggi sulla prova speciale di 13 chilometri; percorsi non più di 300 metri, un comportamento anomalo del mezzo a seguito un’improvvisa foratura della ruota posteriore sinistra, costringeva Visintin a percorrere a rilento il resto della prova registrando un tempo che lo relegava al cinquantacinquesimo posto nella classifica. Il pensiero al ritiro si faceva sempre più concreto ma la voglia di riscatto convinceva il portacolori della scuderia Rally Team a proseguire.

Luciano Visintin

“Oltre due minuti lasciati nella prima prova hanno compromesso la gara ma ho deciso di proseguire e, pur senza prender rischi, nei tre giri successivi ho realizzato il nono, l’ottavo ed il settimo tempo assoluto. Questo mi ha portato a recuperare oltre quaranta posizioni e chiudere la gara dodicesimo assoluto e secondo di classe.

Resta un po’ di rammarico per l’inconveniente patito, ma anche la soddisfazione di non essermi arreso e, con una serie di ottimi tempi, aver rimontato fino alla soglia della top-ten grazie anche al perfetto rendimento del mezzo che mi ha permesso di divertirmi molto lungo la bella prova speciale allestita da un’organizzazione che merita grandi elogi. E li meritano anche i fratelli Omar e Gioj Modolo presenti nelle ultime trasferte a prestare assistenza con passione e dedizione. Un ringraziamento particolare va anche al Rally Team e ai miei sostenitori”.

