Europa League, il sorteggio degli spareggi per gli ottavi di finale: gli accoppiamenti e le date delle partite

Il Milan trova il Rennes, mentre invece la Roma se la vedrà ancora una volta con il Feyenoord

Dopo i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League tenutisi lunedì a Nyon (in Svizzera), si sono svolti quelli per determinare gli accoppiamenti dei playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League.

Qui, diversamente dalla prima competizione europea, solo 2 italiane hanno partecipato: il Milan – come squadra terza classificata nel proprio girone di Champions League – e la Roma, come squadra seconda classificata nel proprio gruppo di Europa League. Esclusa invece l’Atalanta, che a differenza dei giallorossi ha fatto il suo dovere chiudendo al primo posto il raggruppamento di Europa League.

In questi spareggi si affronteranno dunque le 8 squadre eliminate dalla Champions League come terze e le 8 formazioni arrivate seconde nei gironi di Europa League, da cui dunque si completerà il quadro degli ottavi di finale. A disputare la prima partita in casa saranno i club eliminati dalla Coppa dalle grandi orecchie, mentre invece quelli arrivati secondi giocheranno davanti ai propri tifosi il ritorno.

Come raccontano gli approfondimenti su https://20bet.icu/it/, il Milan, arrivato dopo Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, ha trovato il Rennes alle urne; la Roma invece, che ha chiuso dietro lo Slavia Praga, come terza ha pescato ancora una volta il Feyenoord – per il terzo anno consecutivo.

Europa League, tutti gli spareggi per gli ottavi di finale

Feyenoord – ROMA

MILAN – Rennes

Lens – Friburgo

Young Boys – Sporting Lisbona

Benfica – Tolosa

Braga – Qarabag

Galatasaray – Sparta Praga

Shakhtar Donetsk – Marsiglia

Europa League, le date delle partite delle italiane

Feyenoord – Roma

Andata: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Ritorno: giovedì 22 febbraio ore 21:00



I giallorossi di Mourinho giocheranno l’andata in trasferta in Olanda, mentre invece saranno di scena in casa all’Olimpico nel match di ritorno per decidere la qualificazione.

Milan – Rennes

Andata: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Ritorno: giovedì 22 febbraio ore 21:00

È esattamente l’opposto per i rossoneri di Pioli, in virtù del percorso fatto. Il Diavolo ospiterà prima gli avversari a San Siro, poi andrà a giocare la gara di ritorno in trasferta in Francia.

Europa League, gli altri spareggi per gli ottavi di finale

Andata

Lens – Friburgo: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Young Boys – Sporting Lisbona: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Benfica – Tolosa: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Braga – Qarabag: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Galatasaray – Sparta Praga: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Shakhtar Donetsk – Marsiglia: giovedì 15 febbraio ore 21:00

Ritorno

Friburgo – Lens: giovedì 22 febbraio ore 21:00

Sporting Lisbona – Young Boys: giovedì 22 febbraio ore 21:00

Tolosa – Benfica: giovedì 22 febbraio ore 21:00

Qarabag – Braga: giovedì 22 febbraio ore 21:00

Sparta Praga – Galatasaray: giovedì 22 febbraio ore 21:00

Marsiglia – Shakhtar Donetsk: giovedì 22 febbraio ore 21:00