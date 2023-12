Associazione Brain Traumi Cranici: cioccolato, un regalo perfetto

La campagna natalizia di Brain è un successo! – Già vendute 900 confezioni di cioccolato sulle 1000 prodotte: un regalo perfetto anche per le calze della Befana

Ancora pochi pezzi disponibili per rendere le prossime feste natalizie dolci e solidali. Sono già 900, sulle 1000 prodotte, le confezioni di gustoso cioccolato, firmate Associazione Brain Traumi Cranici odv, vendute a generosi benefattori per sostenere il progetto Rocca Lab a favore delle persone colpite da gravi cerebrolesioni acquisite.

Edda Sgarabottolo

“Se Natale è ormai alle porte e quindi è possibile che quasi tutti abbiano già pensato ai regali – afferma la presidente di Brain, Edda Sgarabottolo –, non si può dire la stessa cosa dell’Epifania. Il cioccolato di Brain può, quindi, essere un dono ideale da inserire nelle calze della Befana, perché per la sua bontà farà la gioia dei bambini e, allo stesso tempo, lancerà un messaggio di vicinanza alle persone più sfortunate”.

Anche gli ospiti della Comunità La Rocca (la struttura riabilitativa di Brain ad Altavilla Vicentina) hanno voluto essere protagonisti di questa iniziativa, realizzando a mano gli addobbi natalizi inseriti nelle confezioni di cioccolato destinate ai loro familiari.

Il progetto Rocca Lab

Il Rocca Lab è un nuovo obiettivo per Brain Traumi Cranici, che mira ad ampliare gli spazi riabilitativi della Comunità La Rocca, ad Altavilla Vicentina, e migliorare l’attività di laboratorio cognitivo, sia individuale sia di gruppo, a favore degli ospiti.

“L’attuale struttura – ricorda Edda Sgarabottolo – per motivi di spazio non riesce a soddisfare appieno la richiesta di tante famiglie che hanno bisogno di assistenza e riabilitazione a favore dei propri cari colpiti da gravi traumi cranici, emorragie o anossie cerebrali. Abbiamo quindi predisposto un progetto, per un investimento di 375.000 euro, che intende ristrutturare l’ultima ala della Rocca non ancora utilizzata. Lì ricaveremo alcuni ambienti dove i pazienti di Brain potranno lavorare sia per implementare funzioni specifiche individuali, come la memoria e l’attenzione, sia per potenziare l’interazione con le altre persone e con la società, attraverso l’attività di teatro terapia, il lavoro educativo (lettura del giornale) e il laboratorio musicale. L’acquisto del cioccolato solidale ci permetterà di aggiungere un nuovo tassello a questo nostro obiettivo”.

Come ordinare/acquistare

la cioccolata solidale

Per ricevere il nocciolato e il mandorlato di Brain, l’offerta minima è di 15 euro a confezione.

Per ordinare/acquistare le confezioni, si può scegliere tra:

telefonare al n° 345 6187491 (Valentina)

scrivere a donatori@associazionebrain.it, indicando il numero di confezioni che si intendono ordinare e i propri recapiti

eseguire un bonifico bancario sull’IBAN IT49S0839960100000000057129, indicando come causale “CAMPAGNA DI NATALE” e specificando nella stessa il numero di confezioni che si intendono acquistare

compilare il form raggiungibile da questo link

Brain Associazione Traumi Cranici Odv

Dal 1993 l’associazione Brain, attraverso i servizi presenti nella propria struttura “La Rocca” ad Altavilla Vicentina (la prima del genere in Italia), si occupa di percorsi riabilitativi (sia fisici sia cognitivi) per persone che hanno subito una grave lesione cerebrale (in particolare dopo un grave trauma encefalico) o che sono state colpite da un’emorragia o un’anossia cerebrale. I percorsi coinvolgono anche i famigliari, al fine di sostenere le relazioni che inevitabilmente vengono messe a dura prova da questi dolorosi eventi.

Altavilla Vicentina, 20 dicembre 2023

