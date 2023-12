Assemblea dei Sindaci: solidarietà alla collega Marica Rigon di Sandrigo

Assemblea dei Sindaci: un ordine del giorno per esprimere solidarietà alla collega Rigon di Sandrigo per le minacce ricevute

Piena solidarietà dei sindaci vicentini alla sindaca di Sandrigo Marica Rigon, a Luca Vendramin, dipendente del Comune di Sandrigo e sindaco di Pianezze, al vicecommissario della polizia locale Nordest Vicentino Fabrizio Valente. L’hanno espressa oggi durante l’Assemblea dei Sindaci riunita a villa Cordellina Lombardi per approvare il bilancio della Provincia di Vicenza.

Andrea Nardin

Il presidente della Provincia Andrea Nardin ha proposto un ordine del giorno per mettere nero su bianco il sentimento di vicinanza dei sindaci alla collega e per “accendere un faro su un fatto grave come sono le minacce ricevute da persone che adempiono al proprio dovere, perché questi episodi non possono essere dimenticati e tanto meno sottovalutati”.

Marica Rigon

E’ stata la stessa Rigon a ricordare quanto è successo lo scorso 29 novembre a Sandrigo, quando lei stessa, Vendramin e Valente sono stati minacciati di morte dopo l’abbattimento di un fabbricato abusivo disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

“Stavamo provvedendo alla pulizia di un’area occupata da un nucleo di sinti, per garantire loro condizioni di vita migliori. L’area è insalubre e non è adatta alla permanenza di minori. Il comune di Sandrigo ospita 13 nuclei di sinti, per un totale di 50 persone, di cui 34 minori. Una convivenza non sempre facile, anche se mai abbiamo negato il dialogo e l’aiuto in caso di necessità.”

Gli stessi sindaci hanno sottolineato come sia interesse delle amministrazioni e delle comunità favorire l’integrazione, ma non sempre l’interesse sia ricambiato. In questo caso, anzi, è osteggiato.

“La sindaca di Sandrigo sa che ha al suo fianco tutti i colleghi sindaci del territorio -ha concluso Nardin – e può contare sulle forze dell’ordine, sul prefetto e sul questore che mai ci hanno fatto mancare il loro supporto: questo ci dà la forza per continuare nel nostro lavoro.”

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa